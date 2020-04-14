影／性侵判8年送監執行 秦偉外套遮手銬狼狽入獄

藝人秦偉因性侵案被判有期徒刑8年定讞，今天一早秦偉就到南投地檢署報到，外傳秦偉選擇回南投地檢署執行，是希望藉由地檢署到看守所間的地下通道，避免被外界拍到。但檢方沒有安排他走地下道，直接從地檢署後門押解上警備車送台中監獄，秦偉戴鴨舌帽、口罩，還以外套遮住手銬，狼狽模樣仍被目擊。

秦偉2016年7月被女造型師指控性侵，另有多名女性現身，秦偉藉口可幫助在演藝圈發展，趁機性侵女性，連粉絲團成員都不放過，引起社會震驚。經檢察官調查，認為共有8人受害，以強制性交、強制性交未遂等10項罪名對秦偉起訴。秦偉最終三審定讞，遭法官判刑8年。

秦偉選擇回南投地檢署報到執行，外傳是因為南投地檢署、法院到看守所之間有地下通道，秦偉希望能從地下通道坐警備車到台中監獄，避免被外界目擊。

南投地檢署通知秦偉今天上午9時半報到，但秦偉7時40分就到南投地檢署，低調向法警完成報到。不過，上午9時，檢方安排他從地檢署後方押解上警備車，送往台中監獄，並沒有走地下通道，秦偉戴鴨舌帽，戴上口罩，被法警押上車，雖然他用外套遮住手銬，但狼狽模樣仍被目擊。