深夜持刀猛刺路人10多刀 北市男供稱「他想對我不利」

57歲于姓男子4月11日深夜行經台北市中華路、莒光路口時，與43歲林姓男子擦身而過，竟突然拿刀從林男背後大力刺下，林男吃痛回頭，于男仍不斷猛刺，直到林男倒地不起想離開，才被聞聲而來的員警制服逮捕。

據了解，林男當晚下班返家途中行經莒光路一處騎樓，與身穿雨衣的于男擦身而過，未料于男突然轉身折返，以一把長約20公分的刀具朝林男背部刺下，林男右背部一陣吃痛欲回頭查看，卻遭于男不停猛刺10餘刀，不到1分鐘的時間林男就身中多刀。

因案發現場與轄區莒光路派出所相距不出100公尺，值班員警聽聞林男呼救聲趕到現場，當場就將于男壓制逮捕，並將林男送往和平醫院救治，目前仍在加護病房觀察中，生命跡象尚處穩定。

警方表示，初步調查于男無業，犯案時已在現場等候多時，與傷者互不相識。于男向警方供稱，他是因為一時感到林男想對自己不利，所以才出手傷人，但確切犯案動機及兇刀來源皆交代不清，警方詢後依殺人未遂罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，目前已遭法官裁定羈押。