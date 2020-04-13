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評／中和警「踹頭」私刑，並非執法何來過當

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嗆聲切割小弟無用 連千毅確定再延押2月

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄地院裁定直播主連千毅從本月15日延押2個月。圖／本報資料照
高雄地院裁定直播主連千毅從本月15日延押2個月。圖／本報資料照

引發一連串高雄直播主之亂的連千毅，今年1月被起訴後法院裁定續押，他3月就忍不住自行聲請100萬元具保，被高雄地院駁回；上周進行延押訊問，他再請求交保，雄院仍認為縱使他經營「蘭庭精品」、「太陽會高雄分會」暫無運作，仍對同案被告、他的小弟有影響力，有反覆實施犯罪、串證之虞，裁定本月15日起延押2個月。

同案在押連的大哥謝育全、太陽會高雄分會組長鍾富賢、槍手張瑛桔，也都裁定延押2個月。

連千毅上周一出庭不滿指出，偵查的證據已定型，「蘭庭精品」自他羈押後成員全解散，他沒有實質影響力，更痛斥也列為同案被告的小弟，是做虛偽證述將槍枝推給他，「我不再是這群人的老闆」、「我絕對不會與宵小之輩來欺騙法官」。

合議庭認為，連千毅是本案的核心角色，也曾身為同案被告的老闆、上級，縱使蘭庭精品、太陽會暫停沒有營運，對旗下成員還是有實質影響力，由於先前短時間犯下多起妨害自由、恐嚇犯行，足以認定有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞，

合議庭還指，連千毅還對同案被告提偽證告訴，可見有影響共犯、證人的企圖，此舉也可能產生心理影響，加上連本身影響力，難排除會有串證或影響證詞的可能。

合議庭也考量此案受到媒體關注報導，為避免接觸相關案情的新聞，禁止連千毅等4人接見、通信及收受物件，包括禁閱報、收看或收聽電視、收音機等電子設備。

連千毅 恐嚇 直播主

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