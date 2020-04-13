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2槍手近距離行刑式射殺男子 地院判決嫌犯無期徒刑
綽號「貓霖」的桃園龍潭男子江宗霖，去年9月回台處理母親喪事，遭男子林哲汶、林文慶2人近距離持槍射殺慘死，雙林企圖逃逸出境過程相繼被逮，雙林出庭辯稱因為江投資詐騙集團後失聯不見引起殺機，檢方偵結將2人依殺人罪嫌提起公訴，桃園地院法官今天下午宣判，林哲汶、林文慶2人預謀犯案，近乎行刑式射殺江宗霖3槍致死情節重大，2人共同依殺人罪合併強盜等罪嫌，合併判決無期徒刑、褫奪公權終身。
檢警調查，林哲汶（29歲）、林文慶（26歲）去年2、3月間到大陸昆明經營事業，疑因財務糾紛，對江宗霖心生不滿，2人得知江母喪回台處理，8月30日晚間返台，9月1日到江的龍潭住處勘查地形，雙林9月4日下午，趁江辦完母喪準備外出理髮時，2人衝出朝駕駛座的江宗霖連開3槍並重擊江頭部10下，造成江當場身亡，當時坐駕駛右側的江宗霖姪子遭槍擊波及，左手臂遭子彈擦傷，及時逃下車倖免於難。
桃園地院審酌，林哲汶、林文慶2人衝上前對駕駛座的江宗霖，連開3槍近乎行刑式射殺，槍彈從江頸、背部謝入貫穿器官死亡，雙林預謀性犯案，犯後還企圖偷渡逃逸出境，監視器拍攝清楚，情節重大，量刑考量雙林不到30歲，並非暴力慣犯，長期有教化復歸社會可能，判處2人依殺人罪合併強盜等罪嫌，合併判決無期徒刑、褫奪公權終身。
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