2槍手近距離行刑式射殺男子 地院判決嫌犯無期徒刑

綽號「貓霖」的桃園龍潭男子江宗霖，去年9月回台處理母親喪事，遭男子林哲汶、林文慶2人近距離持槍射殺慘死，雙林企圖逃逸出境過程相繼被逮，雙林出庭辯稱因為江投資詐騙集團後失聯不見引起殺機，檢方偵結將2人依殺人罪嫌提起公訴，桃園地院法官今天下午宣判，林哲汶、林文慶2人預謀犯案，近乎行刑式射殺江宗霖3槍致死情節重大，2人共同依殺人罪合併強盜等罪嫌，合併判決無期徒刑、褫奪公權終身。

檢警調查，林哲汶（29歲）、林文慶（26歲）去年2、3月間到大陸昆明經營事業，疑因財務糾紛，對江宗霖心生不滿，2人得知江母喪回台處理，8月30日晚間返台，9月1日到江的龍潭住處勘查地形，雙林9月4日下午，趁江辦完母喪準備外出理髮時，2人衝出朝駕駛座的江宗霖連開3槍並重擊江頭部10下，造成江當場身亡，當時坐駕駛右側的江宗霖姪子遭槍擊波及，左手臂遭子彈擦傷，及時逃下車倖免於難。