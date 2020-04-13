貨車驚險擦撞機車 網友：這路因內輪差發生事故非初次
高雄市一名網友在臉書社團「小港人七嘴八舌聚集區」上張貼一段影片，一名大貨車駕駛在右轉時意外撞倒一旁的機車騎士，幸好後方車輛有及時煞停，才無釀成意外，狀況危險讓一旁的人都忍不住捏了一把冷汗。
據查，這起車禍發生在本月10日下午4點多，蔡姓男子（39歲）開的大貨車正沿著小港區北林路要右轉博學路時，意外擦撞到騎機車的劉姓女子（41歲），隨即劉女連人帶車倒地，蔡男趕緊下車查看。
轄區警方小港分局獲報到場，將劉女送醫治療，她輕微挫傷無生命危險。酒測後，雙方都無酒駕情事。
當時有網友在行駛在車輛對向，將影片Po在臉書社團「小港人七嘴八舌聚集區」，並寫到「與大車保持多點安全距離，這個路口因曳引車內輪差發生事故已並非初次了」、「這對母女往外側倒，後方車輛也及時煞車，才幸無釀成悲劇」。
至於大貨車是否有轉彎車未禮讓直行車疑慮？仍有待警方做出車禍鑑定後釐清。
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