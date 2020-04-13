小黃司機夜闖舊兒童樂園聚賭 另棟大樓藏德州撲克賭場

北市中山警分局日前在圓山舊兒童樂園查獲公然賭博，一群計程車司機疑似在深夜闖進管制區，聚賭象棋士九，警方帶回賭客、圍觀者共12人。無獨有偶，警方在復興北路一處大樓地下室破獲德州撲克賭場，帶回11人查扣賭資20萬餘元，2起案件依法移送台北地檢署偵辦。

警方日前接獲線報，舊兒童樂園內有一處管制區每到下午5時後禁止進入，卻有賭客攀越管制措施，用大型水桶底部當賭桌、拉來塑膠椅，公然聚賭象棋士九。

警方在4月9日前往埋伏，果真發現有接駁車載來賭客，劉姓負責人等12人共計有4名賭客、8名圍觀者，查扣賭資3千元，其中多人的職業是計程車司機，眾人均沒戴口罩，闖進管制區聚賭，顯然是博命尋樂，皆依違反刑法賭博罪移及侵入附連圍繞之土地移送北檢偵辦。

中山分局在指出，防疫期間警察雖忙於勤務，但仍查緝不法，4月11日持北檢核發的搜索票，前往復興北路一處大樓地下室私人招待所，破獲不法德州撲克賭場，帶回地下包廂內許姓負責人及賭客等11人，查扣賭資20餘萬元。

警方表示，賭場運用LINE群組及電話招攬賭客，眾人群聚在密閉房間內，賭博尋求刺激，全案依賭博罪移送北檢，也依違反社維法裁罰。