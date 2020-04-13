桃園前清潔隊員收賄2千倒廢棄物 檢方起訴沒收賄款

前桃園市政府環境清潔稽查大隊八德區中隊65歲呂姓隊員，從2011年起6年間負責八德區大安垃圾掩埋場進出管制，2017年間涉嫌每次以1 千元代價，放行廢棄物清理魏姓男子違規傾倒有害事業廢棄物，被其他清潔隊員檢舉送辦，桃園地檢署今天偵結，將呂男、魏男2人依貪汙治罪條例起訴，2人坦承犯行主動繳回犯罪所得2000元，檢方建請法官依法減輕其刑。

檢方調查，呂男在1998年3月到2017年7月在桃園市環境清潔稽查大隊八德區中隊任職，目前已退休，他自2011到2017年負責管制大安垃圾掩埋場車輛進出，54歲魏男為廢棄物清理業，2017年4月他每次3000元收費，協助「阿國」男子清運中壢一家倉庫印刷電路板及粉屑有害事業廢棄物。

魏男在曾任職清潔隊陳姓友人介紹認識呂男，魏每次1000元代價要求呂男放行大安垃圾掩埋場傾倒事業廢棄物，2017年5月被其他清潔隊員錄影通報檢舉，桃園市環保局採證確認，查出呂男在4月及5月2日2次受賄違法放行魏姓業者傾倒事業廢棄物，並將呂移送法辦。