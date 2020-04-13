孫協志以告訴人身分現身北檢 疑遭女子侵占50多萬元
前5566團長孫協志今天下午現身台北地檢署出庭。面對媒體提問，「請問今天為什麼事情而來？」孫僅說：「私人的事，沒什麼好說。」隨即在律師陪同下快步離開地檢署。
今天下午2點許，孫協志在律師陪同下出庭應訊，歷經1小時庭訊結束。他在現場媒體數度追問下坦言，「今天是為了公司的事而來」，並稱自己是「告訴人」，但對於案情並未正面回覆。
媒體進一步詢問「問題都解決了嗎？」孫回應：「還沒」又接著說：「沒有什麼，我已經說，該說的都說了」，隨即以要與律師討論私事為由，快步離開北檢。據了解，孫協志提告一名陳姓女子涉嫌侵占50多萬元。
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