韓國瑜缺席爆藍綠議員全武行 藍議員劉德林遭起訴

高雄市議會去年10月31日進行市府總預算案交付審查，民進黨議員不滿市長韓國瑜請假未出席，霸占主席台引爆藍綠衝突，民進黨議員林宛蓉事後怒告國民黨議員劉德林傷害罪。高雄地檢署勘驗當天畫面發現，劉德林涉以左手推擠導致林宛蓉摔下，住院診斷出腦震盪等傷勢，依傷害罪起訴劉。

當時也掛彩的劉德林反控民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉傷害罪，造成頭部外傷併腦震盪、臉部流血2公分撕裂傷；不過檢方發現，劉德林與江瑞鴻拉扯不放，同黨議員曾俊傑試圖分開兩人，不慎推擠劉德林，才導致劉頭部撞擊桌子，而劉的雙手挫傷，則可能因林富寶推擠或緊抓江瑞鴻導致，都難認定3名民進黨議員有傷害犯嫌，處不起訴。

林宛蓉今天臉書貼文表示「相關後續結果就待由司法審判，宛蓉感謝大家關心，堅決捍衛台灣民主與高雄尊嚴，期待未來議會能以和平方式順利進行。」劉德林手機撥通未接，尚不清楚對於遭起訴的說法。

檢方查出，林宛蓉及其他民進黨議員去年10月31日不滿市長韓國瑜請假未到議會，占領主席台及主席台兩側外圍，表達抗議、並拒絕進行市府總預算審查，但劉德林明知主席台已有多人占據，空間狹小，且主席台後方有高低落差，仍以左手推擠林宛蓉的後背，導致她跌倒摔下主席台，因而頭部外傷併腦震盪、雙膝挫傷。