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韓國瑜缺席爆藍綠議員全武行 藍議員劉德林遭起訴

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄市藍、綠議員擠到主席台，爆激烈推擠衝突。圖／本報資料照
高雄市藍、綠議員擠到主席台，爆激烈推擠衝突。圖／本報資料照

高雄市議會去年10月31日進行市府總預算案交付審查，民進黨議員不滿市長韓國瑜請假未出席，霸占主席台引爆藍綠衝突，民進黨議員林宛蓉事後怒告國民黨議員劉德林傷害罪。高雄地檢署勘驗當天畫面發現，劉德林涉以左手推擠導致林宛蓉摔下，住院診斷出腦震盪等傷勢，依傷害罪起訴劉。

當時也掛彩的劉德林反控民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉傷害罪，造成頭部外傷併腦震盪、臉部流血2公分撕裂傷；不過檢方發現，劉德林與江瑞鴻拉扯不放，同黨議員曾俊傑試圖分開兩人，不慎推擠劉德林，才導致劉頭部撞擊桌子，而劉的雙手挫傷，則可能因林富寶推擠或緊抓江瑞鴻導致，都難認定3名民進黨議員有傷害犯嫌，處不起訴。

林宛蓉今天臉書貼文表示「相關後續結果就待由司法審判，宛蓉感謝大家關心，堅決捍衛台灣民主與高雄尊嚴，期待未來議會能以和平方式順利進行。」劉德林手機撥通未接，尚不清楚對於遭起訴的說法。

檢方查出，林宛蓉及其他民進黨議員去年10月31日不滿市長韓國瑜請假未到議會，占領主席台及主席台兩側外圍，表達抗議、並拒絕進行市府總預算審查，但劉德林明知主席台已有多人占據，空間狹小，且主席台後方有高低落差，仍以左手推擠林宛蓉的後背，導致她跌倒摔下主席台，因而頭部外傷併腦震盪、雙膝挫傷。

劉德林應訊並不認罪，指出「我是保護她（指林宛蓉），用雙手環住未碰到，不讓外力進入，不知道她怎麼跌倒受傷的」，但檢方勘驗當天相關畫面，認定劉有出手推擠動作，傷害罪的事證明確。

國民黨高雄市議員劉德林（左七）去年提告民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉傷害罪。圖／本報資料照
國民黨高雄市議員劉德林（左七）去年提告民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉傷害罪。圖／本報資料照
高雄市議會藍、綠議員去年為市府總預算交付審查上演全武行。圖／本報資料照
高雄市議會藍、綠議員去年為市府總預算交付審查上演全武行。圖／本報資料照
民進黨市議員林宛蓉（前中）去年11月初赴高雄地檢署提告時，還須同黨議員攙扶。圖／本報資料照
民進黨市議員林宛蓉（前中）去年11月初赴高雄地檢署提告時，還須同黨議員攙扶。圖／本報資料照
高雄市議會去年為市府總預算交付審查，在主席台爆發激烈衝突。圖／本報資料照
高雄市議會去年為市府總預算交付審查，在主席台爆發激烈衝突。圖／本報資料照
高雄市議會去年10月31日進行市府總預算案交付審查，民進黨議員不滿市長韓國瑜請假未出席，霸占主席台。圖／本報資料照
高雄市議會去年10月31日進行市府總預算案交付審查，民進黨議員不滿市長韓國瑜請假未出席，霸占主席台。圖／本報資料照
國民黨高雄市議員劉德林（左）去年11月初提告時臉部還貼著紗布。圖／本報資料照
國民黨高雄市議員劉德林（左）去年11月初提告時臉部還貼著紗布。圖／本報資料照
民進黨議員林宛蓉（右一）去年11月初對劉德林提告傷害罪。圖／本報資料照
民進黨議員林宛蓉（右一）去年11月初對劉德林提告傷害罪。圖／本報資料照
高雄市議會民進黨議員霸占主席台抗議市長韓國瑜未出席總預算審查，國民黨議員不滿阻撓開會。圖／本報資料照
高雄市議會民進黨議員霸占主席台抗議市長韓國瑜未出席總預算審查，國民黨議員不滿阻撓開會。圖／本報資料照

民進黨 傷害罪 韓國瑜

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