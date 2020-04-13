警廣人事室前科員公器私用 擅改差勤遭起訴

警廣一名阮姓前科員被檢舉，去年間4度涉嫌登入系統擅改差勤。台北地檢署查出，阮男去年8月29日下班後返回警廣刷卡離開，隔日再登錄系統擅改紀錄，日前依準公文書登載不實罪將他起訴。其餘3次則罪嫌不足，另為不起訴。

檢方調查，阮男當時擔任人事室科員，負責承擔差勤管理等業務，案發後已調職為保六總隊隊員。阮男被檢舉，去年7月2日、3、日、17日及8月29日擅改出勤紀錄。

檢方查出，阮男明知依規定登入差勤管理子系統修改出勤紀錄，須經單位權責長官（警廣臺長或副臺長）批准「職員未刷卡報告單」後，始可登改。

去年8月29日下午5點28分，阮男已下班騎車離開警廣，本應刷卡留存紀錄卻不為，晚上9點6分再騎車返回警廣，35分刷卡離開。

隔天下午5點25分，再利用個人使用的電腦，輸入帳號、密碼登入差勤管理子系統，擅自修改前一日的下班刷卡紀錄，將晚間9點35分改成6點50分。

游姓主任察覺有異，調取監視器及刷卡紀錄原始檔，才知阮男涉不法，告發由警政署移送偵辦。檢方依證據僅認定8月29日的犯行，依準公文書登載不實罪將他起訴，被控的7月2日、3、日、17日則另為不起訴處分。