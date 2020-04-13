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夾娃娃機放紅包「厚厚一疊」連警察都被騙了！

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
警方發現朱姓機台主，在選物販賣機(夾娃娃機)內放紅包袋，違反電子遊戲場業管理條例。記者卜敏正／翻攝
警方發現朱姓機台主，在選物販賣機(夾娃娃機)內放紅包袋，違反電子遊戲場業管理條例。記者卜敏正／翻攝

嘉義市朱姓男子經營選物販賣機(夾娃娃機)，機台內放11個紅包袋，每個紅包都「厚厚一疊」以吸引消費者，員警研判紅包袋裝現金、涉賭博，經朱男到場開機台，說明紅包袋裝面紙、垃圾袋，檢方訊後依違反電子遊戲場業管理條例起訴，法院一審判拘役20天，犯罪所得50元及紅包袋內面紙丶垃圾袋沒收。

判決書說明，「選物販賣機」要件，除須具備保證取物功能，同時須將「保證取物」功能、金額標示在外，符合對價相當性，不得少於保證取物金額百分之70，提供商品內容必須明確（不得為紅包袋、摸彩券等），不得為現金、有價證券等、不可影響取物可能性等。

朱男在夾娃娃機內放紅包袋，內容物不確定，該機台已屬於電子遊戲機，應向主管機關申請核發電子遊戲場營業證，又朱男供稱經營80天僅賺得2000元，平均每天賺25元，紅包袋剛放2天，犯罪所得為50元、依法沒收。

「連我們都被他騙了！」警方指出，去年8月在興業西路巡邏，發現某店面抓娃娃機內放紅包，每個紅包袋感覺都「厚厚一疊」，懷疑業者在機台內放現金涉及賭博，立即連絡機台主到場說明。

他說，沒想到朱男開啟機台後，紅包內居然放面紙、摺疊垃圾袋，朱也強調紅包袋沒放現金，不涉賭博罪，但現場員警質疑朱男行為違法，訊後移送檢方法辦。

警方發現朱姓機台主，在選物販賣機(夾娃娃機)內放紅包袋，違反電子遊戲場業管理條例。記者卜敏正／翻攝
警方發現朱姓機台主，在選物販賣機(夾娃娃機)內放紅包袋，違反電子遊戲場業管理條例。記者卜敏正／翻攝

紅包 賭博 夾娃娃機

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