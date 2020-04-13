落實防逃 司法院研擬科技監控執行辦法

為落實刑事訴訟法新版防逃機制，司法院研定「刑事被告科技設備監控執行辦法草案」，日前邀集檢、審及法務部、警政署等相關機關召開諮詢會議，聽取各方意見。

司法院指出，今年1月2日、20日已邀請法務部代表召開2次「刑事訴訟法新制推動協商會議」，共商防逃相關法制規劃及建置方向，達成「科技設備監控之實施，偵查中由檢察官指揮執行之」、「科技監控設備由院、檢共同建置，以利資源之整合及有效利用」等共識。

為廣聽相關機關意見，司法院4月1日召開研定「刑事被告科技設備監控執行辦法草案」諮詢會議，由秘書長林輝煌主持，台灣高等法院、台北地方法院、台灣高等檢察署、台北地方檢察署等審、檢機關派員出席。

司法院也邀集行政院外交國防法務處、法務部、調查局、廉政署、內政部警政署、移民署、海洋委員會海巡署、國防部憲兵指揮部等相關機關代表，共同研討草案內容及實務執行的可行性。

與會機關代表就草案第9條執行科技設備監控命令書副知之「內政部警政署、移民署及海洋委員會海巡署」，與第11條受請求協助之「警察、入出國管理或海岸巡防機關」，充分交換意見結果。

多數代表認為，這兩條規範目的不同，前者因警政署等機關是掌理全國性相關業務的主管機關，為期後續科技設備監控的實施得以全面及完備，故列入命令書副知對象，後者則為得迅速因應個案需求而給予協助的實際協助機關，適用情形有別。

警政署代表另外建議於第11條理由中，補充說明警察機關提供協助的方式，以資明確權責。

司法院表示，除草案內容及文字外，與會機關代表並對刑事廳草擬的命令書例稿提供意見，例如建議於「實施科技設備監控之法令依據」欄，增列刑事訴訟法第117條之1第1項之準用規定，以供勾選；記載聯絡人，以便聯繫等。