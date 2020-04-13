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桃園3男涉散播疫情不實訊息 貼澄清文獲緩起訴

中央社 / 桃園13日電

桃園地方檢察署偵辦散播武漢肺炎疫情「假訊息」案件，今天偵結3起案件。檢方以涉案3人坦承不諱且表達悔悟，同時這3人也在社群網站上張貼澄清及道歉訊息，均予以緩起訴處分。

地檢署發布新聞稿表示，一名24歲楊姓男子於2月21日在社群網路論壇散播「桃園疑似病例約有60起至少，尤其以中壢平鎮一帶居多」以及「該名患者在全家隔壁的賓館住宿及逛過附近很多店家包括用餐」等不實訊息。

另外，一名43歲彭姓男子在2月23日看到某醫院前有SNG車及穿防護衣者，未經查證就在臉書（Facebook）上張貼「剛在OO醫院看到的，有武漢病人送到這，還有一堆穿隔離衣的」不實訊息。

第3起是一名28歲的楊姓男子於2月29日在YAHOO網站新聞標題「談案34醫院群聚事件，陳時中意外說出地點在林口」下方，留言「都有封病院的新聞了，為什麼不能直接說哪邊有問題」。楊男涉散布醫院封院不實訊息，損害公眾對疫情認知正確性。

檢方指出，楊男、彭男等人行為已涉犯傳染病防治法及違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例相關規定。

檢方表示，由於楊男等3人對犯行坦承不諱且表達悔悟，同時也依照檢察官指示在網路張貼澄清及道歉訊息，提醒其他民眾以此為戒，因此，都給予緩起訴處分的自新機會。

疫情 武漢 肺炎

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