女子和台商在大陸嘿咻 法官：大陸地區犯罪仍應受法律處罰

己婚蘇姓男台商和台灣女子小雅去年1月搭飛機時認識，兩人展開熱戀，並於去年2月至3月在大陸廣州市蘇住處發生性行為，儘管小雅律師指兩人行為地不是在我領域，我國沒有司法管轄權。法官認為，我國行憲迄今國民大會未曾決議變更領土，在大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰，依她觸犯相姦罪，判處徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，2019年1月間，女子小雅與蘇（蘇涉通姦部分，獲檢方不起訴處分）因搭同班飛機結識，小雅明知蘇男是有婦之夫，2019年2月底到同年3月9日，在蘇位於廣州市的住處與蘇發生1次性關係；同年4月，兩人又在同一地點發生第2次性關係。

小雅供稱，她與蘇發生性關係時，不知道蘇已結婚。她的辯護律師指兩人行為地不是在中華民國領域，我國沒有司法管轄權。

法官從小雅與蘇男兩人的line通話內容，認為小雅認識蘇初期就知蘇是有妻室的人，也瞭解不應介入對方家庭，因日久生情發生婚外性行為，法官認為她的供詞不是事實、不採信。

法官指出，我國憲法明定中華民國領土非經國民大會決議不得變更，我國行憲迄今，國民大會未曾決議變更領土；縱2005年6月修正公布憲法增修條文指立委有權提出領土變更案，但立委迄今也未曾決議變更領土案。《台灣地區與大陸地區人民關係條例》更指明大陸地區台灣地區以外的中華民國領土，雖然目前有事實障礙，我國統治權不及於大陸，但在大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰。