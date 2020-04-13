快訊

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

防疫燒錯人？日本檢疫汙染誤判 「被強行火化」的喪葬風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子和台商在大陸嘿咻 法官：大陸地區犯罪仍應受法律處罰

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
己婚蘇姓男台商和女子小雅在大陸發生性行為，法官認為，我國行憲迄今國民大會未曾決議變更領土，在大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰，依她觸犯相姦罪，判處徒刑5月。示意圖/ingimage
己婚蘇姓男台商和女子小雅在大陸發生性行為，法官認為，我國行憲迄今國民大會未曾決議變更領土，在大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰，依她觸犯相姦罪，判處徒刑5月。示意圖/ingimage

己婚蘇姓男台商和台灣女子小雅去年1月搭飛機時認識，兩人展開熱戀，並於去年2月至3月在大陸廣州市蘇住處發生性行為，儘管小雅律師指兩人行為地不是在我領域，我國沒有司法管轄權。法官認為，我國行憲迄今國民大會未曾決議變更領土，在大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰，依她觸犯相姦罪，判處徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，2019年1月間，女子小雅與蘇（蘇涉通姦部分，獲檢方不起訴處分）因搭同班飛機結識，小雅明知蘇男是有婦之夫，2019年2月底到同年3月9日，在蘇位於廣州市的住處與蘇發生1次性關係；同年4月，兩人又在同一地點發生第2次性關係。

小雅供稱，她與蘇發生性關係時，不知道蘇已結婚。她的辯護律師指兩人行為地不是在中華民國領域，我國沒有司法管轄權。

法官從小雅與蘇男兩人的line通話內容，認為小雅認識蘇初期就知蘇是有妻室的人，也瞭解不應介入對方家庭，因日久生情發生婚外性行為，法官認為她的供詞不是事實、不採信。

法官指出，我國憲法明定中華民國領土非經國民大會決議不得變更，我國行憲迄今，國民大會未曾決議變更領土；縱2005年6月修正公布憲法增修條文指立委有權提出領土變更案，但立委迄今也未曾決議變更領土案。《台灣地區與大陸地區人民關係條例》更指明大陸地區台灣地區以外的中華民國領土，雖然目前有事實障礙，我國統治權不及於大陸，但在大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰。

中華民國 司法

延伸閱讀

日企傳撤離大陸？徐靜波：確有其事 但非整體

向大陸採購200萬個不合醫用口罩 芬蘭官員下台

疫情漸獲控制…大陸30省公布開學時間 湖北除外

大陸復工困境多 廠家：訂單減少近7成

相關新聞

女子和台商在大陸嘿咻 法官：大陸地區犯罪仍應受法律處罰

己婚蘇姓男台商和台灣女子小雅去年1月搭飛機時認識，兩人展開熱戀，並於去年2月至3月在大陸廣州市蘇住處發生性行為，儘管小雅...

疑生活過不下去勒死子女 單親媽被起訴

新北一名吳姓單親媽媽疑因生活壓力太大，今年2月下藥迷昏6歲兒子和8歲女兒，將2人勒斃後又服藥輕生。她經前夫發現獲救倖存，...

中和警私刑踹16歲少年 前檢察官:執法過當!

一名16歲少年駕車載三名友人出遊，遇新北市政府警察局中和分局國光派出所員警執行一般路檢，駕駛少年疑似因無照駕駛而心虛，未聽從員警指揮停車而閃過路檢點。然而，警方後續動作與吵鬧聲引起該處居民議論，有居民看到警方抓起少年丟在地上用腳狠踹，出聲阻止，卻遭警方回罵。

夫妻涉仲介烏克蘭代理孕母產子 辯：沒賺反賠錢

吳姓女子和丈夫林姓男子，去年涉嫌居間介紹朋友曾姓、呂姓夫妻至烏克蘭找代理孕母產子，曾、呂提告指控，簽約並支付約81萬元台...

趴趴走被封財產禁出境 有人不繳原因竟是躲債主

疫情擴散，國內歐美境外返台居家隔、檢疫趴趴走激增，桃園市警局移送衛生局裁處違反居家隔離、檢疫趴趴走個案罰鍰，有的乖乖繳罰...

謊稱擁比特幣詐貿易商950萬 2歹徒詐欺判刑

台中市李姓、黃姓男子謀議在去年5月間，以擁有大量低價比特幣為由，向林姓貿易商詐騙950萬元，二人向林謊稱，當時比特幣的市...

一連三起殺人案促修法 20年後假釋門檻的下一步？

「假釋」指的是在受刑人刑期達一定門檻、符合特定情形者，可由監獄報請法務部，經法務部審核通過後，允許受刑人提早出獄。但你是否曾經覺得很奇怪，犯罪的人應該是被判幾年就要被關幾年，為什麼國家還要提供他們提前出獄的制度？

為韓國瑜恐嚇女主持人「我住妳附近」 罰8千確定

曹姓男子認為年代電視台「年代向錢看」主持人陳凝觀評論高雄市長韓國瑜不中立，上網留言恐嚇陳女，陳女報警，曹再恐嚇一次，2罪...

保管贓物 最怕液態毒品 查扣汽車 趕緊拍賣變價

贓證物百百種，不少需特殊保存，根據檢警經驗，液態毒品最難保管，因為容易揮發又怕「中毒」；至於偵辦詐團常查扣的汽車等高價商品，檢方作法都是趕緊拍賣變價，防止愈放愈沒價值。

讓被告保管海鮮贓物不妥 學者：可請求變賣

國內不少海鮮贓物責付當事人保管遭變賣，中正大學法律系教授盧映潔認為，要求被告代管方式不妥，遇上類似狀況，當事人可主動向檢察官請求變賣。

贓物賣了難勘驗 走私海鮮判無罪

高雄籍「明昇鴻號」二○一七年一月被查獲走私櫻桃寶石簾蛤及花蛤，檢方依走私罪嫌起訴葉姓輪機長、黃姓船長，委託兩人保管八千五百多公斤「贓物」，但法院審理時已被兩人以一萬五千元變賣；因漁獲中混雜非管制菲律賓簾蛤，法官無法勘驗個案重量是否違反管制物品規定，最後判兩人無罪。

交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

基隆市陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，監理單位送交法務部行政執行署強制執行，經合法通知限期履行不成，將陳名下的房子以...

熱門新聞

上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

妙齡女騎士停等紅燈 疑遭爆衝公車輾車底無生命跡象

交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

6歲女童爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴加重強制性侵

獨／爸媽等她吃晚餐...台中網拍女員工遭公車輾過身亡

台南酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞釀禍 死者父親難接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。