夫妻涉仲介烏克蘭代理孕母產子 辯：沒賺反賠錢

吳姓女子和丈夫林姓男子，去年涉嫌居間介紹朋友曾姓、呂姓夫妻至烏克蘭找代理孕母產子，曾、呂提告指控，簽約並支付約81萬元台幣（約2萬7千美元）後，4人飛往烏克蘭，吳、林卻不聞不問，導致代孕計畫失敗。士林地檢署日前偵結，認定吳、林涉犯居間介紹生殖細胞營利罪，依法起訴。

起訴指出，45歲吳女和丈夫50歲林男，在網路刊登前往烏克蘭進行人工生殖等訊息，藉以招攬精子、卵子、代理孕母需求者。去年3月吳等2人在新北汐止區，涉嫌居間介紹曾、呂2人購買不詳烏克蘭女子卵子及商業代理孕母服務，要價約6萬3040美金（新台幣約189萬元）。

曾、呂2人拿出申請烏克蘭代理孕母合約書提告。曾、呂指控，瀏覽到代理孕母計畫，主動聯繫吳、林，簽約後支付2萬7千元美金，去年8月4日，4人一起到烏克蘭後，吳、林隨即不聞不問，導致代孕計畫失敗。

吳、林到案後稱，曾、林透過他人拜託告知烏克蘭代孕訊息，雙方是朋友關係，收了1萬2千元美金的簽約金，用來作為結婚認證、簽證費、住宿費，「根本沒賺錢反而賠錢」，1萬5千元美金是曾、呂直接付給烏克蘭當地仲介，「完全沒經手」。

吳、林辯稱，去年7月底，雙方因結婚證書吵架，因此無提供代孕仲介電話，機票事前就買好，所以還是一起出發至烏克蘭，但沒有再經手仲介代理孕母。

檢察官認為，吳在合約書上手寫記載「已付1萬5千元美金」並簽名，但無法拿出證據證明金錢是交給烏克蘭當地仲介，且合約屬定型化契約格式，還載明「7、8月團適用」，對話中表示「退傭1千美金」，認定吳、林涉犯人工生殖法，意圖營利從事生殖細胞、胚胎之居間介紹罪嫌，依法提起公訴。