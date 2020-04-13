防範新冠肺炎傳染 新北地院增設臨時服務中心
新北地方法院因應新冠肺炎疫情，今啟用「臨時為民服務中心」，進行人流管制，降低疾病傳染風險。服務中心上路的第一天，民眾普遍表示都能接受，也有不少人肯定院方做法。
新北地院表示，服務中心原本設在本院行政大樓一樓，包含訴訟輔導、收狀繳費、提存和閱卷等功能，前來辦業務的民眾每天約有200到300人次，疫情發生也未見明顯減少，所以為了降低傳染風險，實施了分散辦公政策。
院方進一步表示，法院廳舍有限，各院區現有空間都已做使用，所以在覓無替代空間的情況下，參考了成大醫院以組合屋打造檢疫站的方法，在院內停車場搭設「臨時服務中心」，帶疫情過去之後，臨時中心的鋼材、隔板也能回收另做使用。
疫情期間，為了減少病毒傳染可能，新北地院也呼籲民眾配合司法志工引導管控進出人流，在進入組合屋時配戴口罩、禁止飲食，並以酒精消毒及接受相關旅遊史詢問，期能大家協力平安共渡時艱。
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