趴趴走被封財產禁出境 有人不繳原因竟是躲債主

疫情擴散，國內歐美境外返台居家隔、檢疫趴趴走激增，桃園市警局移送衛生局裁處違反居家隔離、檢疫趴趴走個案罰鍰，有的乖乖繳罰金、有的至今罰鍰不繳，法務部行政執行署桃園分署今天上午表示，衛生局移送裁罰累計54件，罰款總計1394萬元，其中7件7人裁處7萬元罰鍰已逾30天繳納期限仍未繳清，為首波移送執行個案，該分署已火速查封2人不動產、另5人限制出境、出海。

桃園分署指出，衛生局截至本月10日止，累計裁罰居家隔離、檢疫趴趴走違反規定54件，其中4件為非本國籍個案，罰鍰至少1萬元、最多100萬元，總計罰鍰達1394萬元，包括2件非本國籍的12件趴趴走個案已繳清罰鍰，2件辦理分期繳納，總共已繳納160萬9500元罰鍰。

另有7件7人均裁處7萬元罰鍰，已逾30天繳納期限仍未繳納，衛生局10日首波移送桃園分署執行，檢視個案違規趴趴走原因，包括居家檢疫期間到外縣市找朋友、住旅店躲避債主、到衛生所就醫、或到餐廳用餐、前往自營麵店整理冰箱，還有2姐妹是前往外縣市禮佛。

桃園分署表示，受理該7名趴趴走過期未繳罰鍰民眾案件後，立即調查7人財產及所得資料，7人均有多次入、出境紀錄，應有繳清罰鍰履行義務能力，其中2人名下有房地產財產，該分署已囑託地政機關辦理查封登記；其他5人有1人名下有1輛2019年轎車，亦囑託監理機關禁止異動，尚無法查得車輛所在，4人暫時查無財產可供執行，5人一併限制出境、出海，請逾期未繳罰鍰者盡速繳清罰鍰，以免被該分署強力執行，損失自由、財產。