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桃園違反居家檢疫強制執行 查封不動產限制出境

中央社 / 桃園13日電

法務部行政執行署桃園分署今天表示，桃園分署首波受理桃園市7件違反居家檢疫罰鍰案件，除了已查封2名義務人的不動產，另外限制5名義務人出境、出海。

行政執行署桃園分署發布新聞稿表示，截至4月10日止，桃園市政府衛生局針對違反居家檢疫、居家隔離規定的民眾處以罰鍰累計54件，其中4件非本國籍案件，每件罰鍰金額少則新台幣1萬元，多則100萬元，總計高達1394萬元。

桃園分署表示，其中有2件非本國籍及10件國籍案件已繳清，2件辦理分期繳納，共繳納160萬9500元。不過，另有7件裁處7萬元罰鍰案件，超過30日的期限仍未繳納，成為衛生局10日首波移送強制執行案件，而違規原因包括到外縣市尋友、躲債主、就醫、用餐、到自營麵店整理冰箱，還有兩姊妹是到外縣市禮佛。

桃園分署在受理案件後，立即調查7名義務人的財產及所得資料，發現7人都有多次入出境紀錄，其中2人名下有房地，已先行囑託地政機關辦理查封登記；另5人暫查無財產可供執行，限制出境、出海。

桃園分署指出，依據行政執行法第17條規定，義務人出境已達2次者，滯欠金額雖未達10萬元，執行分署仍得限制其出境、出海。

桃園分署也呼籲違規民眾，不要存有罰鍰金額不大、不會被限制出境的僥倖心態，應儘速自動繳清罰鍰，以免遭強制執行。

衛生局 居家檢疫 冰箱

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