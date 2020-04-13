謊稱擁比特幣詐貿易商950萬 2歹徒詐欺判刑

台中市李姓、黃姓男子謀議在去年5月間，以擁有大量低價比特幣為由，向林姓貿易商詐騙950萬元，二人向林謊稱，當時比特幣的市價為21.8萬元，每枚可以20萬價格出售，林可賺取價差，林交付950萬，李開溜逃逸無蹤，林才知受騙上當報警，警方循線帶回李、黃二人，並依詐欺罪送辦，台中地院審結，依詐欺罪分判李、黃1年10月至1年2月不等徒刑。

判決書指出，李姓男子在去年間認識林姓貿易商，李認為有利可圖，去年5月初找來黃姓男子謀議，並向林謊稱黃有認識友人手中持有大量比特幣欲出售，可以每枚比特幣20萬元的價格出售，當時比特幣市價21.8萬元，林可賺取1.8萬元的價差，林不疑有他，集資950萬元向李購買47.5枚的比特幣。

李、林二人在去年5月11日在西屯區某酒店交易，但當時只有李現身，李謊稱賣家低調，不願現身，只要確認金額無誤，就會將比特幣轉到指定帳戶內，李為取信林，還簽下10張本票與身分證質押，林要求李提供手機定位，避免李拿錢開溜。

李拿走950萬現金後，林委由助理開車透過定位系統尾隨，但李後來關掉定位系統，讓林無法追查行蹤，林才知受騙上當，同年月13日向警方提出詐欺告訴。

檢警循線帶回涉案李、黃二人，李否認是主謀，辯稱黃才是幕後主使人，但台中地院審理後，認為李不但負責找出詐欺的對象，還直接向林收取現金，簽發本票取信林，擔任風險最高、負擔最沉重的角色，理應拿取最高的酬勞，但李卻辯稱只聽命黃，領取350萬酬金，供詞顯與黃出入甚大，認為李的辯詞不足採信。

台中地院審酌，李雖已與林達成和解，並返還245萬元，但仍保有犯罪所得605萬元，依法宣告沒收，全案依詐欺罪，判李1年10月徒刑，黃1年2月徒刑，全案可上訴。