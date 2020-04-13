為韓國瑜恐嚇女主持人「我住妳附近」 罰8千確定

曹姓男子認為年代電視台「年代向錢看」主持人陳凝觀評論高雄市長韓國瑜不中立，上網留言恐嚇陳女，陳女報警，曹再恐嚇一次，2罪判罰金8000元，易服勞役；曹提上訴，以精神疾病抗辯，台北地院認為，曹提事證不足採，駁回上訴，曹判刑確定。

2018年11月8日，韓國瑜選高雄市長投票前夕，曹在「youtube 」影音網站「年代向錢看」節目下方留言「陳凝觀全身上下高檔名牌貨，住在台北市小豪宅…可以找他聊聊天，看看何時主持能中立、別那麼向錢看…」，陳凝觀11日到松山分局提告。

警方查獲留言為曹所為，通知曹11月13日到分局製作筆錄，曹再於11月15日在影音網站「年代向錢看」節目下方留言「我不會再於網路上寫出你住那棟房子，但我家就住你家附近…彼此在路上會經常不期而遇，你心裡會安生嗎？」，檢方起訴曹。

一審時，法官依2個恐嚇罪判曹各處罰金5000元、應執行罰金刑8000元，曹上訴，稱他沒有恐嚇陳凝觀，只是說出內心話； 留言時，他失業中，精神疾病、情緒障礙復發，否認犯罪。

二審認為，依曹提的診斷證明，經函詢病癥，他有情緒波動起伏、低落、激躁、思想奔馳狀況，且症狀交互出現；曹的情緒波動不會造成無法理解自己的行為，加上留言內容語句通順，沒有前後矛盾或欠缺邏輯，他案發時心智正常，駁回上訴。