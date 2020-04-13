快訊

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為韓國瑜恐嚇女主持人「我住妳附近」 罰8千確定

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

曹姓男子認為年代電視台「年代向錢看」主持人陳凝觀評論高雄市長韓國瑜不中立，上網留言恐嚇陳女，陳女報警，曹再恐嚇一次，2罪判罰金8000元，易服勞役；曹提上訴，以精神疾病抗辯，台北地院認為，曹提事證不足採，駁回上訴，曹判刑確定。

2018年11月8日，韓國瑜選高雄市長投票前夕，曹在「youtube 」影音網站「年代向錢看」節目下方留言「陳凝觀全身上下高檔名牌貨，住在台北市小豪宅…可以找他聊聊天，看看何時主持能中立、別那麼向錢看…」，陳凝觀11日到松山分局提告。

警方查獲留言為曹所為，通知曹11月13日到分局製作筆錄，曹再於11月15日在影音網站「年代向錢看」節目下方留言「我不會再於網路上寫出你住那棟房子，但我家就住你家附近…彼此在路上會經常不期而遇，你心裡會安生嗎？」，檢方起訴曹。

一審時，法官依2個恐嚇罪判曹各處罰金5000元、應執行罰金刑8000元，曹上訴，稱他沒有恐嚇陳凝觀，只是說出內心話； 留言時，他失業中，精神疾病、情緒障礙復發，否認犯罪。

二審認為，依曹提的診斷證明，經函詢病癥，他有情緒波動起伏、低落、激躁、思想奔馳狀況，且症狀交互出現；曹的情緒波動不會造成無法理解自己的行為，加上留言內容語句通順，沒有前後矛盾或欠缺邏輯，他案發時心智正常，駁回上訴。

恐嚇 韓國瑜 影音網站

延伸閱讀

讓人民決定韓國瑜的去留

韓國瑜興訟反罷韓 Wecare代表56萬民意聲請參與訴訟

住院2個多月 上舞廳高雄台商終於出院

綠酸「高雄市長真好當」 新聞局長：行程多只是未公開

相關新聞

一連三起殺人案促修法 20年後假釋門檻的下一步？

「假釋」指的是在受刑人刑期達一定門檻、符合特定情形者，可由監獄報請法務部，經法務部審核通過後，允許受刑人提早出獄。但你是否曾經覺得很奇怪，犯罪的人應該是被判幾年就要被關幾年，為什麼國家還要提供他們提前出獄的制度？

為韓國瑜恐嚇女主持人「我住妳附近」 罰8千確定

曹姓男子認為年代電視台「年代向錢看」主持人陳凝觀評論高雄市長韓國瑜不中立，上網留言恐嚇陳女，陳女報警，曹再恐嚇一次，2罪...

保管贓物 最怕液態毒品 查扣汽車 趕緊拍賣變價

贓證物百百種，不少需特殊保存，根據檢警經驗，液態毒品最難保管，因為容易揮發又怕「中毒」；至於偵辦詐團常查扣的汽車等高價商品，檢方作法都是趕緊拍賣變價，防止愈放愈沒價值。

讓被告保管海鮮贓物不妥 學者：可請求變賣

國內不少海鮮贓物責付當事人保管遭變賣，中正大學法律系教授盧映潔認為，要求被告代管方式不妥，遇上類似狀況，當事人可主動向檢察官請求變賣。

贓物賣了難勘驗 走私海鮮判無罪

高雄籍「明昇鴻號」二○一七年一月被查獲走私櫻桃寶石簾蛤及花蛤，檢方依走私罪嫌起訴葉姓輪機長、黃姓船長，委託兩人保管八千五百多公斤「贓物」，但法院審理時已被兩人以一萬五千元變賣；因漁獲中混雜非管制菲律賓簾蛤，法官無法勘驗個案重量是否違反管制物品規定，最後判兩人無罪。

交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

基隆市陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，監理單位送交法務部行政執行署強制執行，經合法通知限期履行不成，將陳名下的房子以...

自助加油按退幣取5千元 男辯：當機一直退款

曹姓男子至加油站自助加油，發現員工交接班時，未把自助加油機台的電腦螢幕切換成顧客使用，涉嫌在6分鐘內連續3次按壓退幣退鈔...

化妝品櫃姐畫眉戳到眼 代價竟慘賠婦10萬

高雄李姓婦人3年前逛新光三越三多店一樓的日本知名化妝品牌，專櫃的林姓美容師替她示範畫眉，卻涉不慎手指戳到右眼，導致李婦事...

電梯感應卡常借了不還 惡住戶痛毆拒借保全被判刑

台中市黃姓男子是西屯區某大樓住度，他在去年6月間向大樓的廖姓保全借電梯的感應卡，但廖以管委會已有公告，因黃時常借感應卡不...

影／酒駕自撞安全島 胎皮掉了醉男仍開再撞一次

台中市陳姓男子今天凌晨2時許酒後駕駛休旅車，行經北區崇德路、太原路口時，陳先衝撞中央分隔島後，左前輪的輪胎皮掉落，但陳仍...

不滿舞廳臨檢 酒客罵髒話還動手推警員吃官司

林姓男子被控於去年12月12日清晨4點多，到台南市一家舞廳消費時，因不滿派出所警員到舞廳執行臨檢，涉嫌以髒話辱罵許和吳姓...

檢聲請撤銷猥褻犯緩刑 法官認「還有救」駁回

黃姓男子去年犯妨害性自主案件，被依強制猥褻罪判刑6月，緩刑2年，他在緩刑期間酒駕，被判刑3月確定，檢察官認顯然緩刑對他難...

熱門新聞

上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

妙齡女騎士停等紅燈 疑遭爆衝公車輾車底無生命跡象

台中男上合歡山拍日出失蹤 斷崖附近發現背包

交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

獨／爸媽等她吃晚餐...台中網拍女員工遭公車輾過身亡

台南酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞釀禍 死者父親難接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。