酒後用兩次三字經問候鄰居　代價一個字五千元

鄭姓男子與呂姓社區鄰居不睦，去年鄭喝完酒看見呂騎車返家，竟直接走到呂車庫車位前大聲辱罵三字經「Ｘ你娘」，之後又在社區line群組留言「Ｘ你媽」，呂不堪受辱提告；新竹地院審理終結，依公然侮辱罪，判鄭拘役30日，易科罰金3萬元，換言之，罵兩次三字經，一個字代價要5000元。

經查，鄭、呂為社區鄰居，去年8月凌晨3點多．鄭酒後見呂騎車返家，先走到呂位於住處的車庫前對其大罵「Ｘ你娘」，數分鐘後又在社區群組line留言「Ｘ你媽」，呂不堪受辱，向警方報案提告。

法官認為，鄭男在不特定人皆可出入的公共場所公然侮辱呂，貶損呂的社會評價，且至今都未賠償對方，也沒達成民事和解，念在犯後坦承犯行，態度尚可，審酌依公然侮辱罪，處拘役30日，易科罰金3萬元。