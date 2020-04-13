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保管贓物 最怕液態毒品 查扣汽車 趕緊拍賣變價

聯合報 / 記者賴郁薇林伯驊／高雄報導
高雄地區先前時常查獲漁船涉走私海鮮，卻因贓物責付當事人，結果案件未宣判就遭變賣。 記者林伯驊／翻攝
高雄地區先前時常查獲漁船涉走私海鮮，卻因贓物責付當事人，結果案件未宣判就遭變賣。 記者林伯驊／翻攝

贓證物百百種，不少需特殊保存，根據檢警經驗，液態毒品最難保管，因為容易揮發又怕「中毒」；至於偵辦詐團常查扣的汽車等高價商品，檢方作法都是趕緊拍賣變價，防止愈放愈沒價值。

一般案件移送地檢署，贓證物跟著「入庫」，高雄橋頭地檢署設備新，贓物庫分布多個樓層，共占兩百多坪；保險箱、槍架等是基本配備，可供收置槍彈、毒品及一般物品，另有專設空調，可收原木贓物，以防濕氣太重會發霉。

但贓物庫再新，也不是什麼都擺得下，檢警查扣賭博電玩機台，常只是扣下IC板，龐大機台就責付被告代管；動植物走私、盜採則「交給專業」，野生動物交大學收容，珍貴木材給林務局。

檢警說，最難保管的是毒品，因有些液態沒封好可能揮發，且常瀰漫一股怪味，讓人擔心影響健康。

二○一八年曾辦過基隆「戴奧辛大閘蟹」案的檢察官則說，這批多達卅六噸「漁獲」非同小可，不可能責付物主保管，最後是借用桃園一處冷凍庫冰存，直到檢驗銷毀。

檢方曾查扣卅六噸戴奧辛大閘蟹，查封在桃園一處冷凍庫內直到檢驗銷毀。 記者賴郁薇／翻攝
檢方曾查扣卅六噸戴奧辛大閘蟹，查封在桃園一處冷凍庫內直到檢驗銷毀。 記者賴郁薇／翻攝

貴重物品保管也很麻煩，檢方作法是快快啟動變價程序；二○一七年帛琉籍「日安升」油輪走私萬箱香菸被查扣，因船主不願代管，停泊高雄港費用破百萬，去年五月以兩百四十萬拍出；近來詐團常有名車被查扣，愈放愈貶值，檢方也都是先拍賣成金錢，待有罪直接沒收，無罪發還，省去保管問題。

毒品 走私 賭博

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