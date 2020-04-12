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交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，名下房子被以低於市價的135萬5400元法拍賣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，名下房子被以低於市價的135萬5400元法拍賣。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，監理單位送交法務部行政執行署強制執行，經合法通知限期履行不成，將陳名下的房子以135萬5400元法拍賣。陳男接到通知要求本月底前搬遷，才知未繳罰單竟讓他的房子被拍賣，急尋行政救濟管道。

家住基隆市中山一路巷內的陳男，從事建築工作維生，時常在中、南部工地奔波，獨力扶養子女及媽媽。

陳從2016年起因交通違規，被舉發4張罰單共1萬8千元。他說，因為常出門在外，不知道自己被開罰，沒想到今年2月竟被通知因為沒繳罰款，名下的房子已被拍賣，要他搬家。

陳說，曾去找拍定人，表達願意以付代書費等方式，加碼15萬買回「祖產」，但未能如願。現在只能安排媽媽和子女先去投靠他的姊姊，他留在家中再想辦法。

陳男說，他的媽媽曾簽收行政執行署的通知函件，但她不識字，他並不知情。此外，行政執行署並沒有到他家貼封條，萬萬沒想到房子竟然被拍賣掉了。

行政執行署宜蘭分署表示，去年6月3日命陳限期繳納罰款，通知函文有載明受合法通知，無正當理由不履行，得依法執行名下不動產 ，但陳仍未處理。去年7月26日再與移送機關確認才依法執行。

宜蘭分署強調，拍賣陳名下房產從查封、測量、詢價、拍賣等程序，相關公文均合法送達陳的戶籍地址，由陳母簽收。

基隆 罰單

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