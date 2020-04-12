利用洗車場當掩護 南警查獲天九牌賭場
台南市鄭姓男子涉嫌租用以洗車場後方鐵皮屋做為掩護，在南區大成路經營天九牌賭場，市警六分局昨天深夜11點前住查獲，查扣千元玩具鈔籌碼，賭資等證物，警詢後鄭等4人今天依賭博罪嫌法辦，20名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
警方接獲情資，台南南區疑有俗稱「天九牌」職業賭場流串，市警六分局責成偵查隊與金華派出所等共組專案小組查緝。見時機成熟，組合分局偵查隊、督察組、金華所、鹽埕所等20名警力，昨天在南區大成路一家洗車場持搜索票破門而入，查獲有人鐵皮屋內賭博。
現場並查扣監視器、房屋租賃契約書、帳單、千元假鈔籌碼等賭具1批及賭桌上賭金1010元等證物。偵訊後，其中鄭（48歲）等4人依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，參與賭博賭客20名依違反社會秩序維護法裁罰。
員警搜索過程發現部分賭客未戴口罩，警方除立即提供口罩讓全員戴上，並即時量額溫、噴用消毒酒精，以避免傳染。執勤人員亦立即以市警察局配發防疫酒精全面消毒及測量體溫，做好自身安全維護。
分局長陳建民呼籲民眾切勿以身試法，防疫期間，類似職業賭場賭客彼此間近距離接觸易成為病毒散布的溫床，警方將持續執法強度，淨化社會治安，並積極防疫，絕不鬆懈。
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