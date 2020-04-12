男子居家檢疫接詐騙電話 南投警逮人法辦

南投縣一名男子居家檢疫期間接到詐騙電話，謊稱男子帳戶涉嫌不法可協助處理，並要男子結束檢疫後交付現金，男子第一次上當，詐騙集團隔天再要錢，男子驚覺被騙，報警抓人。

南投縣政府警察局南投分局今天表示，一名男子從國外入境需居家檢疫，詐騙集團疑「亂槍打鳥」剛好打給被害男子，並謊稱帳戶涉嫌不法，居家檢疫期間可協助處理，進而監管名下財產，男子聽聞未懷疑，4月9日解除居家檢疫第一天，就在台中市某處面交新台幣約60萬元現金，還取得詐騙集團提供的假公署收據。

詐騙集團食髓知味，隔天又打電話給受害男子，相約在彰化縣某處面交款項，此時男子感覺受騙，立即向南投分局報案，警方隨即派員與被害人到彰化縣面交處埋伏，待車手與被害人對話及收下款項後，當場逮人。

受害男子向警方表示，居家檢疫期間遭詐騙集團騙得暈頭轉向，不小心竟上當受騙，經家人提醒且向警方查證才知被騙，於是報案請警方逮人，最後順利查獲詐騙犯嫌，感謝警方幫忙守住辛苦錢。

南投分局長潘金葉表示，「治安零死角，防疫無假期」，犯嫌勿以身試法，而民眾若接到不明電話要求提款交付金錢，一定要向警方或撥165反詐騙專線求證，全案依詐欺罪嫌移送法辦，持續溯源追查。