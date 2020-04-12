化妝品櫃姐畫眉戳到眼 代價竟慘賠婦10萬

高雄李姓婦人3年前逛新光三越三多店一樓的日本知名化妝品牌，專櫃的林姓美容師替她示範畫眉，卻涉不慎手指戳到右眼，導致李婦事後治療2年多仍感到刺痛，氣得提告求償；一審判林姓櫃姐及化妝品公司賠20萬9120元，上訴後，高雄高分院認為精神慰撫金應賠10萬、醫藥費1050元，共10萬1050元確定。

李婦提告主張，2017年3月8日下午4點多在新光三越三多店的日本化妝品專櫃購買眉筆，由櫃上美容指導員林姓女子示範畫眉時，林女急於推銷其他商品，分心「戳了一下」把手指插入她的右眼，導致眼睛刺痛難受，隨即前往附近眼科就診。

李婦指出，右眼當時發炎，後來因此外傷病變，歷經2年多治療，每日早上睡醒都會刺痛，需長期靠眼藥水來減緩刺痛，視力也恐提早退化，林女、化妝品公司應賠償她支出醫藥費9120元、以及精神慰撫金60萬元。

林女及化妝品公司則否認有造成傷害，指李婦並沒舉證受的傷與提供服務之間有因果關係，拒賠請求駁回告訴。

一審法官向李婦就醫的診所函詢，確認李婦在事發當天到診所就醫，被診斷罹患「外傷性右眼結膜局部發炎」，是「因外傷引起」，並就醫追蹤治療21次，認定李婦稱是示範畫眉服務時過失的說法合於經驗法則，判林女及化妝品公司應賠精神慰撫金20萬、醫療費9120元。

雙方都提起上訴後，二審合議庭認為，林女在案發後用LINE關心李婦眼睛、身體狀況，並表達歉意，李婦應沒誣賴人，不過發炎狀況應已治好、李婦稱目前睡醒眼睛刺痛，是年紀增長出現的乾眼症；合議庭改認為精神慰撫金應賠10萬、醫藥費1050元。