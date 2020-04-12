快訊

誤以為是過敏！ 美國境外移入同住者解隔離才確診

這班最恐怖班機 已有51人確診感染新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

化妝品櫃姐畫眉戳到眼 代價竟慘賠婦10萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄李姓婦人3年前逛新光三越三多店，由日本化妝專櫃的櫃姐示範畫眉，不小心戳到右眼，她提告獲賠10萬1050元確定。圖／本報資料照
高雄李姓婦人3年前逛新光三越三多店，由日本化妝專櫃的櫃姐示範畫眉，不小心戳到右眼，她提告獲賠10萬1050元確定。圖／本報資料照

高雄李姓婦人3年前逛新光三越三多店一樓的日本知名化妝品牌，專櫃的林姓美容師替她示範畫眉，卻涉不慎手指戳到右眼，導致李婦事後治療2年多仍感到刺痛，氣得提告求償；一審判林姓櫃姐及化妝品公司賠20萬9120元，上訴後，高雄高分院認為精神慰撫金應賠10萬、醫藥費1050元，共10萬1050元確定。

李婦提告主張，2017年3月8日下午4點多在新光三越三多店的日本化妝品專櫃購買眉筆，由櫃上美容指導員林姓女子示範畫眉時，林女急於推銷其他商品，分心「戳了一下」把手指插入她的右眼，導致眼睛刺痛難受，隨即前往附近眼科就診。

李婦指出，右眼當時發炎，後來因此外傷病變，歷經2年多治療，每日早上睡醒都會刺痛，需長期靠眼藥水來減緩刺痛，視力也恐提早退化，林女、化妝品公司應賠償她支出醫藥費9120元、以及精神慰撫金60萬元。

林女及化妝品公司則否認有造成傷害，指李婦並沒舉證受的傷與提供服務之間有因果關係，拒賠請求駁回告訴。

一審法官向李婦就醫的診所函詢，確認李婦在事發當天到診所就醫，被診斷罹患「外傷性右眼結膜局部發炎」，是「因外傷引起」，並就醫追蹤治療21次，認定李婦稱是示範畫眉服務時過失的說法合於經驗法則，判林女及化妝品公司應賠精神慰撫金20萬、醫療費9120元。

雙方都提起上訴後，二審合議庭認為，林女在案發後用LINE關心李婦眼睛、身體狀況，並表達歉意，李婦應沒誣賴人，不過發炎狀況應已治好、李婦稱目前睡醒眼睛刺痛，是年紀增長出現的乾眼症；合議庭改認為精神慰撫金應賠10萬、醫藥費1050元。

延伸閱讀

中國電商平台彩妝品牌客戶需求增 太和-KY Q2出貨可期

正妹榮登營養師高考榜首 邊當保母邊備考繪圖增強記憶

百貨衝刺母親節連假加碼優惠 美妝補貨趁現在

槍決翁仁賢 廢死執行長：蔡政府廢死口號是人權化妝品

相關新聞

自助加油按退幣取5千元 男辯：當機一直退款

曹姓男子至加油站自助加油，發現員工交接班時，未把自助加油機台的電腦螢幕切換成顧客使用，涉嫌在6分鐘內連續3次按壓退幣退鈔...

UberEats外送員遭撞送醫不治 肇事男遭起訴

UberEats黃姓外送員，去年10月送餐行經台北市士林區中正路，遭後方謝姓男子駕駛的轎車追撞，再撞上前方車輛，當場卡在...

化妝品櫃姐畫眉戳到眼 代價竟慘賠婦10萬

高雄李姓婦人3年前逛新光三越三多店一樓的日本知名化妝品牌，專櫃的林姓美容師替她示範畫眉，卻涉不慎手指戳到右眼，導致李婦事...

疫情影響Switch夯 三月至今71件詐騙

新冠病毒疫情持續延燒，許多人選擇宅在家防疫，玩遊戲成為殺時間的居家良伴，但現在詐騙集團也看準「商機」，透過社群網站假意兜...

電梯感應卡常借了不還 惡住戶痛毆拒借保全被判刑

台中市黃姓男子是西屯區某大樓住度，他在去年6月間向大樓的廖姓保全借電梯的感應卡，但廖以管委會已有公告，因黃時常借感應卡不...

街頭全武行辯正當防衛 一句「難道打輸你」露餡吃官司

台中市洪姓男子、楊姓男子在去年9月間因停車糾紛，上演街頭全武行，雙方互毆後，洪到醫院驗傷，並提出傷害告訴，楊得知後，也對...

影／酒駕自撞安全島 胎皮掉了醉男仍開再撞一次

台中市陳姓男子今天凌晨2時許酒後駕駛休旅車，行經北區崇德路、太原路口時，陳先衝撞中央分隔島後，左前輪的輪胎皮掉落，但陳仍...

不滿舞廳臨檢 酒客罵髒話還動手推警員吃官司

林姓男子被控於去年12月12日清晨4點多，到台南市一家舞廳消費時，因不滿派出所警員到舞廳執行臨檢，涉嫌以髒話辱罵許和吳姓...

逮捕被害人？警違法處置被判刑

呂姓男子因行車糾紛，去年到新北市三重分局慈福派出所作筆錄，副所長鍾慶君明知呂男非現行犯，不得當場逮捕，竟指示員警違法逮捕並限制人身自由，還偽造逮捕公文書，新北地院最近依公務員假借職務上權力故意犯剝奪他人行動自由罪，判處鍾男三個月徒刑；另使公務員登載不實文書罪，判刑一年、緩刑三年。

檢聲請撤銷猥褻犯緩刑 法官認「還有救」駁回

黃姓男子去年犯妨害性自主案件，被依強制猥褻罪判刑6月，緩刑2年，他在緩刑期間酒駕，被判刑3月確定，檢察官認顯然緩刑對他難...

不爽員警盤查爆粗口 男子主張緘默權遭侵害改判15天

徐姓男子去年11月27日下午1時48分，在台南市立醫院內按摩小站與視障按摩師起糾紛，台南市警一分局兩員警據報前往處理，「...

國防大學管院副教授未出席口試 遭控偽造文書獲不起訴

國防大學管理學院資管系傅姓副教授，因研究生口試當天母親出院，便以視訊口試，卻遭指控未依規定親自出席，涉嫌偽造文書；士林地...

熱門新聞

男子公墓失蹤多時遍尋不著 女兒到場喊話20分鐘就發現

影／嘉義市自撞電桿火燒車 男在奧迪跑車內成焦屍

北市內湖區廟宇旁發現女屍 初步排除他殺

太狂了！佛心房東不降房租 直接把房過戶給租客

事故害台鐵大損失...擬求償3.2億 車行憂：全賠會破產

台中男上合歡山拍日出失蹤 斷崖附近發現背包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。