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疫情影響Switch夯 三月至今71件詐騙
新冠病毒疫情持續延燒，許多人選擇宅在家防疫，玩遊戲成為殺時間的居家良伴，但現在詐騙集團也看準「商機」，透過社群網站假意兜售當前全球熱銷的任天堂Switch主機與「動物森友會」、「健身環」等熱門遊戲，藉機騙取財物。
刑事局指出，台中市1名30歲男子日前在PTT向陌生網友購買「動物森友會」特仕版主機跟健身環，雙方談好以新台幣9840元成交，並約定以超商店到店方式出貨，不久男子便收到對方用Line傳送一張寄貨收據照片表示已出貨，男子依約匯款後卻遲遲沒收到商品，傳訊詢問對方都無回應，Line也遭對方封鎖，這才驚覺遇上詐騙，「森氣」報警。
根據刑事警察局165反詐騙專線統計，3月到現在，民眾網購任天堂Switch遊戲主機及周邊商品遭騙案件共71件，發生地點以臉書56件最高，Ptt10件次之，警方呼籲民眾如有網路購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平臺，並使用平臺提供的安全交易機制，不要跟賣家用通訊軟體私下交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，才能降低被騙風險。
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