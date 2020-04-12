電梯感應卡常借了不還 惡住戶痛毆拒借保全被判刑

台中市黃姓男子是西屯區某大樓住度，他在去年6月間向大樓的廖姓保全借電梯的感應卡，但廖以管委會已有公告，因黃時常借感應卡不還，不可再借感應卡，未料黃因此心生不滿，除恫嚇廖「下次修理你」後，又忿忿不平，跑到櫃台毆打廖，造成廖胸部挫傷，台中地院依傷害罪，判刑3月，得易科9萬元，可上訴。

判決書指出，黃姓男子是台中西屯某社區大樓住戶，黃因時常借電梯感應卡不還，遭社區管委會公告，不得在借電梯感應卡給黃，去年6月5日晚間7時許，黃又向大樓廖姓保全借感應卡，未料廖以黃已遭公告，不能出借為由拒絕，黃心生不滿，與廖有口角，還恫嚇廖「你小心一點，下次修理你」，隨後就跑到保全櫃台內，以右手拉扯廖的領帶，並徒手毆打廖胸部，造成廖胸部挫傷，廖提出傷害告訴。

全案在台中地院審理時，黃承認有因借電梯感應卡與廖發生口角，但否認有動手打人的犯行，不過合議庭調閱監視器畫面、證人證詞後，認定黃犯行明確，依法判刑3月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。