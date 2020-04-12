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街頭全武行辯正當防衛 一句「難道打輸你」露餡吃官司

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市洪姓、楊姓男子在去年9月間因停車糾紛互毆，遭台中地院判拘役15天。圖／報系資料照
台中市洪姓、楊姓男子在去年9月間因停車糾紛互毆，遭台中地院判拘役15天。圖／報系資料照

台中市洪姓男子、楊姓男子在去年9月間因停車糾紛，上演街頭全武行，雙方互毆後，洪到醫院驗傷，並提出傷害告訴，楊得知後，也對洪提出傷害告訴，堅稱自己是正當防衛，全案在台中地院審理時，認為楊在警詢時供稱，雙方爭執時，他嗆聲「難道會打輸你嗎」法官認為楊已超過正當防衛程度，雙方都依傷害罪，判拘役15天，得易科。

判決書指出，洪姓男子、楊姓男子在去年9月30日晚間9時許，在市區因停車糾紛發生口角衝突後，再衍生為肢體衝突，雙方大打出手後，洪事隔30分鐘後，前往中港澄清醫院治療，並受有頭部、口腔、鼻子挫傷、左側眼結膜出血等傷勢，洪提出傷害告訴，楊經警方通知到案，供稱，雙方因停車糾紛發生衝突，洪朝他胸、左臉攻擊，他嗆洪「難道打輸你嗎」隨後就有拉扯，他把洪壓制在牆柱上。

全案依傷害罪起訴後，移審台中地院，楊後來具狀辯稱，他沒有涉嫌傷害，都是正當防衛，且洪的傷勢與他無關，不知從何而來，卻誣賴他涉嫌傷害。

台中地院刑庭法官審酌，就算是洪先出手攻擊，楊為防止攻擊，理應予以閃避、護住身體的重要部位，但楊卻捨此未為，將洪壓到牆柱上，且洪就醫的時間與案發時間相差不遠，傷勢也都是集中在臉部，認定雙方是互毆，楊已超過正當防衛的程度，依傷害罪，都判二人拘役15天，得易科1.5萬元，全案可上訴。

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