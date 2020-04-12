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影／酒駕自撞安全島 胎皮掉了醉男仍開再撞一次
台中市陳姓男子今天凌晨2時許酒後駕駛休旅車，行經北區崇德路、太原路口時，陳先衝撞中央分隔島後，左前輪的輪胎皮掉落，但陳仍不顧危險，繼續往前直開約數百公尺，最後又撞上崇德路、崇興路的分隔島才停下，警方獲報到場酒測，陳的酒精濃度超標，依公共危險罪送辦，附近民眾目擊全程，直呼「輪子沒了，還在開，真扯」。
據查，陳姓男子（47歲）是裝潢工人，昨天深夜在工地喝啤酒後，駕駛休旅車上路，行經北區崇德路、太原路口時，疑不勝酒力，先自撞中央分隔島，發生碰撞聲後，驚動在旁咖啡店的消費者，但陳沒有停車，不顧左前輪胎皮已破損，仍將休旅車駛下分隔島後，繼續往前直駛，但不到200公尺，又撞上中央分隔島，才未繼續行駛。
警方獲報到場酒測，陳的酒精濃度為每公升0.95毫克，陳沒有受傷，也未造成其他民眾受傷，全案將依公共危險罪送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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