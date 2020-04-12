不滿舞廳臨檢 酒客罵髒話還動手推警員吃官司

林姓男子被控於去年12月12日清晨4點多，到台南市一家舞廳消費時，因不滿派出所警員到舞廳執行臨檢，涉嫌以髒話辱罵許和吳姓警員，再動手推警員施強暴於執行職務警員，警員以密錄器蒐證法辦，林事後承坦犯案，台南地院依林違反妨害公務執行罪，判處林拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

法官認為，林觸犯刑法第135條第1項妨害公務執行罪與同法第140條第1項侮辱公務員罪。林一行為觸犯二罪名，為想像競合犯，應從重依妨害公務執行罪處斷。

另林雖因犯酒後駕車公共危險罪案件，經院判徒2月確定，並2017年9月易科罰金執行完畢，5年內再犯此案有期徒刑以上之罪，法官經查認為，林所犯酒後駕車公共危險罪案件前案與爸案所犯妨害公務執行罪案件無關連性，此案量刑已考量林素行，認無再依累犯規定加重之必要，依法量刑。