竄改高鐵系統退票詐款 駭客一審判6個月

被稱為「天才駭客」的張啟元，2018年涉及駭入高鐵訂票主機系統，竄改退票金額達20萬元，後經主機發現並未得手；張啟元被桃園地方法院依詐欺罪判處6個月徒刑。

桃園地方法院今天指出，張啟元於2018年12月先透過手機，駭入高鐵訂票系統App，先購買南港至台北站的車票，後再以筆電進入系統竄改票價，利用系統操作失敗方式，重複不斷進入高鐵系統，進行修改、退票。

張啟元利用相同方式干擾高鐵主機，成功竄改數據通過檢核金額達新台幣20萬元，所幸高鐵系統發現，並未得手，高鐵向檢警報案。

桃園地方法院以考量張啟元有類似購票行為，曾遭台中地院判處拘役，明顯涉及詐欺罪中，以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人之財產罪嫌，判處6個月徒刑。