影／前立委辦公室主任酒後鬧事 員警到場時更對警動粗

前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，昨日晚間搭乘計程車卻因酒醉大鬧還不願下車，司機只好直接報警求助，沒想到員警到場要盤查他身分時，張一時情緒失控對員警動粗，還扯下警員制服上的裝備，遭警方壓制管束，酒醒後被家屬帶回。

前立委李鴻鈞的辦公室前主任張書維，昨日晚間10時許與友人在台北市萬華酒局結束後，搭乘計程車返回新莊住處時，卻因不勝酒力、情緒激動大鬧計程車，甚至司機請他下車時，張完全不願下車，賴坐在車上，司機無奈只好報警請警方協助。

新莊派出所警員梁博偉及蕭愷辰到場要盤問他身分時，張不僅不肯報身分證字號，更不斷對員警咆哮，甚至一時情緒激動對員警動粗，造成警員身上的裝備被扯落地面，2名員警見狀只好將他壓制進行保護管束，同時帶回派出所通知家屬。

張書維的妻子接獲警方通知後趕往派出所，將他帶回；但這已不是張第一次酒後誤事，一年前更曾因酒後對女記者性侵未遂，被指趁酒酣耳熱之際揉胸，而遭2名被害女記者提告，並且遭到新北地檢署起訴。

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