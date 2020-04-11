聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／前立委辦公室主任酒後鬧事 員警到場時更對警動粗
前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，昨日晚間搭乘計程車卻因酒醉大鬧還不願下車，司機只好直接報警求助，沒想到員警到場要盤查他身分時，張一時情緒失控對員警動粗，還扯下警員制服上的裝備，遭警方壓制管束，酒醒後被家屬帶回。
前立委李鴻鈞的辦公室前主任張書維，昨日晚間10時許與友人在台北市萬華酒局結束後，搭乘計程車返回新莊住處時，卻因不勝酒力、情緒激動大鬧計程車，甚至司機請他下車時，張完全不願下車，賴坐在車上，司機無奈只好報警請警方協助。
新莊派出所警員梁博偉及蕭愷辰到場要盤問他身分時，張不僅不肯報身分證字號，更不斷對員警咆哮，甚至一時情緒激動對員警動粗，造成警員身上的裝備被扯落地面，2名員警見狀只好將他壓制進行保護管束，同時帶回派出所通知家屬。
張書維的妻子接獲警方通知後趕往派出所，將他帶回；但這已不是張第一次酒後誤事，一年前更曾因酒後對女記者性侵未遂，被指趁酒酣耳熱之際揉胸，而遭2名被害女記者提告，並且遭到新北地檢署起訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言