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不爽員警盤查爆粗口 男子主張緘默權遭侵害改判15天

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院合議庭認縱使員警有侵害緘默權之嫌，徐姓男子也不能以穢語謾罵執行公務警員，公然挑戰公權力，改判拘役15天定讞。圖／本報資料照
台南地院合議庭認縱使員警有侵害緘默權之嫌，徐姓男子也不能以穢語謾罵執行公務警員，公然挑戰公權力，改判拘役15天定讞。圖／本報資料照

徐姓男子去年11月27日下午1時48分，在台南市立醫院內按摩小站與視障按摩師起糾紛，台南市警一分局兩員警據報前往處理，「你不行不回答啊」徐不滿員警盤查，認緘默權遭侵害，當場爆粗口「懶鳥」，一審認他侮辱公務員處拘役20天，不服上訴，二審認縱使員警有侵害緘默權之嫌，也不能以穢語謾罵執行公務警員，公然挑戰公權力，改判拘役15天定讞。

檢警調查，徐男明知第一分局蔡姓、林姓員警均是依法執法職務的公務員，不滿遭盤查，也懶的搭理，蔡對他稱「你不行不回答啊」，徐答「誰規定的」，蔡接著說「政府規定的」，徐認有侵犯其緘默權之嫌，當場回答「懶鳥」，辱罵依法執行職務兩員警，被依侮辱公務員送辦。

辯護人認為，警員詢問態度不當，侵犯其緘默權，警方違法訊問在先，徐才會口出穢語，情有可原，不應該處罰。同時，辯護人主張徐有精神疾病，提出嘉南療養院診斷證明書，應予減刑。

台南地院合議庭調閱警方密錄器譯文，認警員固有侵犯被告緘默權之嫌，但徐在不特定之人或多數人得共見共聞的狀態下，對警員口出「懶鳥」穢語，意指男性生殖器，已足以使聽聞者覺得難堪，且對警員人格的貶抑。

合議庭認為，縱然警方有侵犯被告緘默權在先，徐本可循行政救濟途徑申訴或投書，並非以此侮辱警員違法情事做辯解。

合議庭也指出，警員對徐稱「你在辱罵我嗎」，徐答「緘默權啦，可以嗎」，明顯為對警方侵犯其緘默權而爆粗口，表達心中不滿，徐既在案發當下對其自身權益保障如此清楚，也知悉自己當下行為，可見徐在案發時的辨識行為能力與一般正常狀態無異，辯護人主張依法減刑，並無理由。

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