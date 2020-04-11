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國防大學管院副教授未出席口試 遭控偽造文書獲不起訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
國防大學管理學院資管系傳出2口試委員涉嫌偽造文書，士林地檢署偵結認為犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。圖／翻攝自Googlemap
國防大學管理學院資管系傳出2口試委員涉嫌偽造文書，士林地檢署偵結認為犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。圖／翻攝自Googlemap

國防大學管理學院資管系傅姓副教授，因研究生口試當天母親出院，便以視訊口試，卻遭指控未依規定親自出席，涉嫌偽造文書；士林地檢署偵結，認為傅男「實質性」參與口試過程，給研究生的分數並無不實，予以不起訴處分。

據了解，55歲傅男目前任職國防大學管理學院資管系副教授，已指導逾百位研究生完成論文。

不起訴指出，傅、齊2人是余姓、蔡姓研究生的口試委員，明知依規定，研究生口試當天，口試委員須出席，竟在2019年5月15日、2研究生口試當天缺席；不過，傅、齊已提前對研究生口試。

傅辯稱，當天母親出院需要照顧，便以視訊方式全程參與口試，有想過延期，不過研究生口試期限只剩2天，便作罷。

齊辯稱，當天他有演訓要主持，提前2周對研究生口試，有給意見，並無偽造文書。

士林地檢署依研究生及其他口試委員的證詞，以及口試錄音檔、LINE對話記錄等，認為傅、齊2人已實質上對研究生口試，並無不實，予以不起訴處分。

偽造文書 國防大學 LINE

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