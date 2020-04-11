台東戀童男2度聲請具保停押 法官均駁回續押

台東林姓男子透過臉書分別邀多名少年傳生殖器自拍照片，甚至進行性交易，被台東地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，去年11月羈押禁見。林今年2月聲請具保停止羈押被法官駁回，日前再次聲請，法官認為有再犯之虞，再度駁回。

裁定書指出，曾擔任國小球類教練的林男，於104年至108年期間，使用臉書Messenger聯絡軟體與12名少年聯繫，傳送對價、交換等性交易訊息，引誘被害少年自拍猥褻照片傳送給他，甚至邀被害少年與他性交及猥褻。

林遭揭發後，警方偵辦移送，檢察官偵審時林坦承部分犯行，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，去年法院裁定聲押禁見。今年2月林聲請具保停止羈押，遭法官駁回，日前林再度聲請具保停止羈押，法官再度駁回。

台東地方法院表示，林雖認錯了，也保證不會再犯，也不會再接觸相關潛在被害人，不過，法官認為林犯罪事實長達近4年，被害人達十餘人，可知犯行顯非偶然，有再犯之虞，對社會安全有相當大之危害。