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犯嫌否認刺殺情敵致死 被害人家屬求法官還公道

中央社 / 台北11日電
台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

男子戴千翔疑因爭奪越南女子而刺殺湯姓情敵致死，一審判戴千翔14年徒刑，經上訴，二審日前開庭，戴千翔否認殺人犯行，反控對方謀殺他；湯男兒子出庭，請求法官還公道。

一審判決指出，戴千翔於去年3月25日前數月，藉故結識當時與湯姓男子同居的越南籍阮姓女子，並取得阮女的手機號碼，此後戴千翔即時常撥打電話或至樹林火車站前騷擾正在賣菜的阮女，阮女不堪其擾，把戴千翔來電交給湯男接聽，戴千翔與湯男在通話中爆發口角。

判決指出，去年3月25日中午12時許，戴千翔騎拼裝車行經樹林區佳園路3段時，發現情敵湯男騎車行經當地，雙方隨即發生扭打，戴千翔抽出不明的鐵片朝湯男胸部刺下，導致湯男當場倒地不起，送醫後不治。戴千翔騎車逃跑並藏匿。

檢警循線於去年3月29日，在柑園橋下工寮逮獲戴千翔，但未循獲鐵片凶器及拼裝車。檢方依殺人罪起訴戴千翔，一審法院去年底依殺人罪判戴千翔14年徒刑。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前開庭。

戴千翔庭上表示，他沒有殺人的犯意及犯行，當天他是被湯男在路上攔截，湯男要謀殺他；事發後，他氣憤致電給阮女是為了討錢。

死者湯男的29歲大兒子表示，他遠從南投趕赴台北出庭，為遲到道歉並請求法官還公道。法官庭末諭知27日續行開庭。

殺人 越南 台灣高等法院

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