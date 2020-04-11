男子挨罵「變態」 一不做二不休攔車襲胸吃官司

蔡姓男子去年7月間騎機車，經台南某產業道路，遇女子深夜獨自騎機車從後超越，她嚇到脫口「變態」，蔡竟攔阻其機車，強行拔下鑰匙還動手襲胸，女子先生接到求救電話後趕抵現場脫險，女子驗傷後提告，蔡否認襲胸，辯女子左胸傷勢是跌倒所致，被法官打臉，台南地院認他犯強制罪處拘役40日，另犯強制猥褻罪處10月，可上訴。

檢警調查，蔡去年7月17日凌晨2時49分騎乘機車經產業道路，遇女子深夜獨自騎乘車，自後方超越時，因女子脫口「變態」等語，心生不悅。他將機車擋在女方機車前方並下車，見女子欲騎車離去，他突然伸手將鑰匙拔下，不慎碰觸到女子右胸，並致其鑰匙彎曲損壞而不堪使用，阻止女子離開。

女子不悅質問為何摸胸，蔡一不做二不休用力抓其左胸，兩人爭吵之餘，女子趕緊以手機聯絡先生到場，蔡見狀騎車離開。女子在先生到場後報警，經警循線查獲，女子也到醫院驗傷後提告。

蔡辯稱，沒有摸女子左胸部，不知道她左胸的傷如何造成的，可能是她在案發時騎車摔倒造成的。

台南地院合議庭審理時，女子證稱，機車只是單純倒下來，她人沒有摔倒，車子也沒去碰撞到身體。同時，女子受傷部位為左側胸壁擦挫傷，並無身體下半部傷害，未見一般摔車常有下肢傷勢，法官採信女子說法。

同時，蔡因強盜、傷害案件，經法院判處7年、3月確定，經法院裁定應執行7年2月確定，4年前執行完畢。

合議庭審酌，蔡於深夜凌晨之際，僅因不滿女子對其所言，即以毀損其機車鑰匙方式，妨害人身自由，後因她向其理論，即另起意猥褻女子，不僅造成其精神上莫大恐懼，也對社會治安有重大危害，迄今尚未能徵得女子原諒，所為並不可取。惟念及蔡一再表示欲賠償其鑰匙損失，並坦承犯行，認他犯強制罪處拘役40日，另犯強制猥褻罪處10月，可上訴。