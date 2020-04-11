北投偵查佐侵占4萬元涉貪汙 若免職數百萬退休金飛了

北投分局林姓偵查佐涉嫌侵占張姓女子遺失的4萬元現金，張女至分局領回現金時察覺有異，半小時後回分局與林當面對質，並要求分局長官交代事情原委。林見紙包不住火，趕緊歸還侵占的現金。士林地檢署偵結，依貪汙罪嫌將林起訴。

北投分局表示，林被起訴當天，依規定將林報請停職處分，待市府核准須約1個月時間，林極有可能下月就不能上班；若未來判決確定，林將遭免職，由於他從警超過25年，數百萬退休金恐無法提領。

北投分局說，去年8月事發當下，林從負責承辦拾得遺失物業務，調為執行專案的機動小隊，前天遭起訴後，轉調分局拘留室，仍屬偵查隊。

起訴指出，2019年8月，大屯派出所警員接獲民眾拾得張女的遺失物，將4萬元現金及8本銀行存摺，裝在遺失物保管袋，封面載明「品名：新台幣面額1000元、數量50」，移交給林姓偵查佐。

林先將存摺交由銀行轉交張女，1周後，張女至北投分局領回現金，林卻只歸還1萬，張女當下感到困惑，半小時後，致電當初接獲遺失物的警員，2人回到分局與林當面對質，張同時要求長官出面說明。

林見紙包不住火，立刻歸還私吞的4萬元現金。北投分局展開調查，將對質過程及拾得物陳報單移交士林地檢署偵辦。

林偵訊時坦承犯行，士檢偵結認為證據確鑿，前天依貪物罪嫌將林起訴。