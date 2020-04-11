兒子連傳詛咒訊息 母求償獲判賠12萬元

新北市盧姓男子推打母親，又連續傳送「死了沒」等詛咒訊息，遭母求償20萬元。士院認為，盧男使母親內心持續瀰漫死亡詛咒的恐懼，日前判盧男應賠償母親12萬元，可上訴。

依台灣士林地方法院判決書記載，盧母向法院主張，小兒子盧男民國107年間曾動手推她，還拿掃把追她，甚至出言恐嚇「不要以為你是我媽，我就不敢揍你，我要把你揍到住院」等語。

盧母另主張，盧男曾連續數日，以通訊軟體LINE傳送「死了沒」、「滾出我們盧家」、「你去死拜託你」等訊息，導致她精神上受有相當痛苦，進而聲請通常保護令獲准，請求法院判決小兒子賠償20萬元。

承審法官認為，盧母將近60歲，面對小兒子推打及持掃把作勢追擊並口出「揍你揍到住院」等惡害通知，心中勢必感到相當恐懼與無助。

法官認為，盧男連續主動發送詛咒訊息給母親，以台灣倫常觀念，一般民眾對於表達「詛咒」、「死亡」多有顧忌，而直接表達咒詛他人死亡之意更屬避諱，遑論盧母為高齡老人，收到親生小孩的詛咒訊息，內心痛苦與恐懼當屬甚鉅。

判決書指出，盧男顯已侵害母親免於恐懼的意思自由權利，使母親內心持續瀰漫死亡詛咒的恐懼，判盧男賠償母親非財產上損害新台幣12萬元。

另方面，盧男的胞兄以遭盧男毆打為由起訴求償，法官則判盧男賠償胞兄5萬元，全案可上訴。