涉散播新冠肺炎疫情不實謠言 台南警迄今移送26件

新冠肺炎疫情發燒之際，台南有婦女道聽途說，「從英國返台的XX銀行行長未居家檢疫，跑到銀行趴趴走，被好個警察帶走了…」以錄音檔上傳家長群組，也有在臉書發文「X小姐突然發燒生病…結果她跑去上全班怎麼辦！…2周的潛伏期而且是密閉空間大家看著辦！」，台南市警二分局受理5件6人涉散播不實疫情謠言，當事人自稱善意提醒，統統被移送法辦。

台南市警局統計，迄今台南市各分局受理散播疫情假訊息案件共30件，已移送26件，其中二分局已移送5件、三分局4件、學甲分局也有2件，尤其在防疫期間，觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可科以300萬元罰金。

據調查，有婦女聽信親友道聽途說且未經證實，即錄製「從英國返台的XX銀行行長未居家檢疫，跑到銀行趴趴走，被好個警察帶走了…」語音檔，上傳其家長群組而被檢舉。警方據報後了解，當下未曾派多名員警前往該銀行，第一時間即認定為假訊息。

警方循線找來當事人詢問，她表示確實上傳該錄音檔，但是善意提醒群組內家長，並無惡意。未料，該音檔傳送的速度及傳送的人數，已超乎她的預期，造成社會大眾的恐慌。

此外，「剛剛聽宣布第X號新冠確診病例，他的生活圈就是…前幾天還有跟朋友聚餐…」，或在臉書社團內留言「X小姐突然發燒…結果她跑去上全班怎麼辦！大家都好怕！2周的潛伏期而且是密閉空間大家看著辦！」等訊息未經證實，透過LINE及臉書廣傳其他親友周知，已經觸法了。

警方指出，疫情的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息或聲明為準，民眾不要製造或隨意轉傳未經證實的訊息，以免觸法。民眾可運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線1922或向各地衛生單位洽詢，以獲得防疫正確即時的訊息。