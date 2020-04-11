夾不到心愛公仔女子找機台主談面交 下場竟是酒後失身

新北市一名女子去年花不少錢把玩夾娃娃機，始終夾不到想要的公仔，連繫機台主陳姓男子表達直接購買意願，陳男以面交為由約女子外出用餐，卻趁機灌酒再帶至摩鐵性侵得逞，還偷拍多張裸照，事後願以60萬元和解，但未與被害女子達成共識。新北地院日前依乘機性交罪判刑1年10個月，竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，擔任機台主的39歲陳姓男子於去年1月初，接獲30歲女子電話連繫，提議要出價購買娃娃機台內的限量公仔，陳男當天下午以面交為由，約定在板橋區新埔捷運出口與女子見面。

陳男一見女子頗具姿色，好意請女子到中和區一間水產餐廳用餐，期間不斷勸酒，女子不勝酒力、呈現頭暈狀態，害怕回家被家人責怪，央求陳男帶往可休息的地方，待酒意退消後才返家。

陳男見機不可失，騎機車載女子至汽車旅館，趁女子酒醉躺臥在床上昏睡而無力反抗之際，不但乘機性侵得逞，還以手機拍下多張全裸照片。女子酒醒後氣憤報警提告。

陳男到案後坦承犯行，願以現金60萬元先行給付或辦理提存與被害女子和解，但雙方並未達成共識。新北地院日前依乘機性交罪判刑1年10個月，竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役40天，得易科罰金4萬元，仍可上訴。