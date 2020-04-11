被控猥褻婦人摸乳房 胸罩驗出第三人DNA他判無罪

鄧姓男子被控假意護送婦人小芬（化名）返回她住處，趁機脫去被害人褲子猥褻，經被害人提告，他辯稱小芬自行掀起上衣，抓他的手去摸她乳癌開刀的傷口，一審以小芬的證述有瑕疵，檢體卻採到其他人的DNA，與鄧男型別不同，遂以罪證不足判鄧無罪，檢察官不服上訴，二審以無法證明猥褻犯行，將全案駁回。檢察官得上訴，但有刑事妥速審判法的限制。

檢察官起訴指出，鄧男與婦人小芬僅為點頭之交，他於2017年12月23日上午，見小芬獨自坐在巷口休息，心生歹念，假意上前關心並堅持護送她返家。

同日上午，鄧男陪同小芬進入她的租屋處，見屋內無人有機可乘，出手將她拉至床邊，不顧她的抵抗，強行壓制以手用力搓揉被害人背部、胸部，再褪去她褲子，一手撫摸她的下體，並以下體摩擦她肛門外側，致被害人四肢、背部多處挫傷、擦傷，依強制猥褻罪將她起訴。

鄧男於一、二審於原審坦承陪同小芬進入她租屋處，但否認強制猥褻犯行，辯稱「小芬曾到我店裡買麵，故我於案發前即認識她，我於案發當日見她坐在巷口一直哭，說她兒子要打她，我就陪她返回租屋處，進入她租屋處後，她掀起上衣，抓我的手去摸她乳癌開刀的傷口」。

二審合議庭以小芬在警詢時陳述「我的右手臂有被抓傷，腰椎受損疼痛」，原審時卻稱「沒受傷，不過我的背部很痛，胸部是痛了差不多快一個月…」等，以及小芬就本案被害經過的證詞，前後指述不一的瑕疵。

此外，經送鑑定的小芬胸罩右罩杯內層處斑跡檢出一男性體染色體DNA，但與鄧男型別不同，可排除來自鄧男，另於該胸罩側邊檢出的DNA型別，與上述右罩杯內層處斑跡男性DNA型別相符，與鄧男型別不同，均可排除來自鄧男。因此二審合議庭仍認罪證不足，將鄧男判決無罪。