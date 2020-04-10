涉非法販售萬寶祿新藥股票 負責人被收押

萬寶祿新藥林姓負責人涉虛增資本額至25億餘元，讓投資人誤認資本雄厚，購買未上市的萬寶祿新藥股票。北檢今天依涉違證交法聲押林女等2名被告，北院晚間裁准。

檢調獲報，指林姓女子民國104年籌劃成立萬寶祿新藥公司，於106年起虛偽增資，將資本額從原本的新台幣2000萬元，灌水至25億2000萬元。

林姓女子另向一家生醫開發公司的林姓負責人商借培養巴西蘑菇的中國專利，並對外宣傳，讓投資人誤認萬寶祿新藥資本充足、有利可圖，透過地下盤商向外兜售萬寶祿新藥股票，每股78元，成交總價達5億餘元。

檢調查出，萬寶祿新藥並無營運之實，也未從事新藥研發，涉嫌觸犯證券交易法的證券詐欺罪及非法買賣募集有價證券罪、公司法、商業會計法財報不實等罪。

台北地檢署檢察官昨天指揮調查局桃園市調查處，搜索林女住處等4地，約談林女等7人到案，訊後向法院聲請羈押禁見林女、生醫開發公司林姓負責人。

台北地方法院收案後，下午召開羈押庭後，晚間裁准2人羈押禁見。