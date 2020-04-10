新竹縣跑照業者涉行賄公務員 檢起訴

新竹縣4名跑照業者疑涉為加速取得使用執照，以電腦合成造假竣工圖，甚至行賄承辦公務人員但被拒，台灣新竹地方檢察署今天依行賄等罪嫌起訴。

檢廉調查，蔡姓跑照業者受張姓女子委託代辦土地起造建築物使用執照，為加速取得使用執照，以利後續二次施工，以電腦合成變造符合竣工圖樣建物後製照，黏貼在申請使用執照文件資料後，陳報到新竹縣政府申請使用執照。

檢方表示，陳姓男子受託辦新豐鄉一處土地起造建築物使用執照，為儘速取得使用執照，夾帶現金行賄竹縣府林姓承辦公務員，林姓男子發現後通報政風處。

檢方說，陳姓男子還曾受託辦理竹北市莊敬北路某建築物使用執照，明知建物竣工時牆面增設多面門窗、在法定空地預留大量鋼筋作為增建，以電腦合成方式變造，抹去增設門窗、預留鋼筋，再向縣府申請。

檢方表示，李姓女子受建設公司委託，辦理芎林鄉土地建物施工勘驗，指使妹妹行賄竹縣府工務處建築管理承辦廖姓公務員被拒。

檢方依使業務登載不實文書罪嫌起訴陳姓男子、蔡姓男子；另外，李姓姊妹與陳姓男子則依貪污治罪條例對公務員不違背職務行求賄賂罪嫌起訴。