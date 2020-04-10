快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察長關說案建議「警告」不夠 ？檢評會：已是最重的

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官評鑑委員會今天對捲入關說案、未被彈劾的前桃園地檢署檢察長彭坤業作建議警告處分，有基層認為建議「過輕」；檢評會委員表示，因監察院已不懲處彭坤業，依法檢評會只能作「促其注意」、「加以警告」2種處分，檢評會所做建議是「最重處分」。

檢察官評鑑委員說，處置受評鑑人應回歸法官法的規定，雖有許多人對於「建議警告」不滿，但建議檢審會對彭坤業警告，已經是目前可以做出的最重處分建議。

檢評委員說，監察院對彭坤業的關說案開過2次審查會，彈劾案均未過關，目前懲處只剩報請法務部交給檢察官人事審議委員會去審議、處理。

委員說，依照檢察官懲處准用法官法相關規定，彭坤業的處分案只有「關於職務上之事項，得發命令促其注意」，以及「有廢弛職務、侵越權限或行為不檢者，加以警告」2種方案，檢評會因此決議建議檢審會警告彭坤業。

檢察官 監察院 法務部

延伸閱讀

被建議「警告」 高檢主任彭坤業憤慨：我有什麼錯？

檢察長請託關說失當 檢評會建議警告引基層不滿

檢察長關說案 檢評會：建議法務部「警告」彭坤業

【監院轉型路3】選我！監委爭下屆提名 彈劾之聲自動靜音？

相關新聞

羅淑蕾被爆跟團旅遊「耍大牌」 她求償200萬元今敗訴

前立委羅淑蕾跟團到加拿大旅遊，事後被同團蔡姓女子抱怨她集合不準時，還因她和友人不想去某景點，就更改既定行程，質疑她「耍大...

被建議「警告」 高檢主任彭坤業憤慨：我有什麼錯？

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，檢察官評鑑委員會調查認為彭處置失...

謝寒冰指欺騙氣爆災民 陳菊求償3百萬並道歉今敗訴

總統府秘書長陳菊認為政論名嘴謝寒冰指她擔任高雄市長時處理氣爆案騙災民接受代位求償，且官邸電費每月12萬元等說法不實在，自...

檢察長關說案建議「警告」不夠 ？檢評會：已是最重的

檢察官評鑑委員會今天對捲入關說案、未被彈劾的前桃園地檢署檢察長彭坤業作建議警告處分，有基層認為建議「過輕」；檢評會委員表...

受贈800萬拒繳稅挨罰67萬 女名下存款僅500元被管收

鄧姓女子的母親4年多前贈與800多萬元的徵收補償費給她，超過當年度贈與稅免稅額未申報，經國稅局補課贈與稅並處1倍金額的罰...

檢察長請託關說失當 檢評會建議警告引基層不滿

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，檢察官評鑑委員會調查認為彭處置失...

少商品補給後強要求「賠私人口罩」 女藥師提告強制罪

藥師是防疫口罩實名制第一線功臣，新北市新莊卻有一名王姓女藥師昨上午發口罩時，遭一名男子大罵口罩數量發錯，藥師補齊給男子後...

空軍中士蔡學良死亡案重啟調查 東檢首開偵查庭

空軍中士蔡學良12年前在靶場中彈身亡，軍檢和台東地檢署調查均以自殺結案。台東地檢署日前重新分案調查，日前首開偵查庭，蔡媽...

檢察長關說案 檢評會：建議法務部「警告」彭坤業

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被指向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，監察院決議不彈劾；檢察官評鑑...

看守所管理員酒駕還請人吸安 公懲會判休職2年

苗栗看守所管理員徐家威和剛出所的羅姓收容人聚餐，之後竟到苗栗地檢署請求安置羅，法警勸退無效後報警，警方在他身上聞到酒味，...

政院核研所爆貪汙案 8職等女助理研究員勾結廠商詐108萬

行政院原子能核研所去年底爆發貪汙弊案，薦任8職等的許姓研究助理負責「轉譯實驗室清潔標案」期間，和得標場商翔騰公司蔡姓負責...

地下匯兌8億沒收612萬！嘉義市李姓建商老闆被起訴

嘉義地檢署檢察官陳靜慧去年指揮法務部調查局臺南市調站破獲吳承霖夫妻地下匯兌案，今年1月循線追出嘉義市某建設公司李姓負責人...

熱門新聞

家庭主婦變酒店公關 鄭文燦：衛生局女科長是幕後關鍵

影／高雄楠梓火車聯結車事故 車頭嚴重毀損搶救中

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

新聞眼／主婦變公關 防疫掉漆了嗎

葉匡時率隊突擊檢查 酒店小姐尖叫落荒而逃

水龍頭水有怪味 查看水塔才知遭倒大量排泄物、廢棄物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。