檢察長關說案建議「警告」不夠 ？檢評會：已是最重的

檢察官評鑑委員會今天對捲入關說案、未被彈劾的前桃園地檢署檢察長彭坤業作建議警告處分，有基層認為建議「過輕」；檢評會委員表示，因監察院已不懲處彭坤業，依法檢評會只能作「促其注意」、「加以警告」2種處分，檢評會所做建議是「最重處分」。

檢察官評鑑委員說，處置受評鑑人應回歸法官法的規定，雖有許多人對於「建議警告」不滿，但建議檢審會對彭坤業警告，已經是目前可以做出的最重處分建議。

檢評委員說，監察院對彭坤業的關說案開過2次審查會，彈劾案均未過關，目前懲處只剩報請法務部交給檢察官人事審議委員會去審議、處理。

委員說，依照檢察官懲處准用法官法相關規定，彭坤業的處分案只有「關於職務上之事項，得發命令促其注意」，以及「有廢弛職務、侵越權限或行為不檢者，加以警告」2種方案，檢評會因此決議建議檢審會警告彭坤業。