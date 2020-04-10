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被建議「警告」 高檢主任彭坤業憤慨：我有什麼錯？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台灣高等檢察署主任檢察官彭坤業。圖／聯合報系資料照片
台灣高等檢察署主任檢察官彭坤業。圖／聯合報系資料照片

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，檢察官評鑑委員會調查認為彭處置失當，決議報由法務部檢察官人事審議委員會審議，建議給予警告處分。彭坤業表示，他是依法糾正錯誤，卻被建議懲處，其他人反安然無事，「我怎麼會服氣？」。

彭坤業拿出「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」來佐證，指相關案件「弄到一半卻不理人家」，當時他是桃檢檢察長，依照條文要求走完程序「有何不對？」。

彭說，檢評會的調查內容和監察院幾乎一模一樣，發現他拿出檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項來辯駁後，竟另起爐灶，用「不應介入『審判外非正式協商』」的說法來指責他，根本是臨訟編纂之詞，批評「這是什麼邏輯？」、「我有什麼錯？」。

彭坤業說，當時高檢署的調查報告對他不利之處都遭監察院推翻，這起案子源於有人陳情，不能因為轉達的人是國安會諮詢委員邱太三就認定「這是邱太三來關切」、「這是權貴關說」而置之不理，他說「難道權貴死好？」；他強調本案法律程序統統沒做。

本案源於彭坤業捲入醫師張煥禎涉漏稅的認罪協商關說，被調至高檢署任主任檢察官，事後傳出他是接受邱太三陳情，才要求公訴檢察官繼續協商，關說掀瀾。高檢署調查報告指邱的陳情無書面資料，彭對下屬的指示失當，桃檢公訴組主任檢察官蔡正傑自行找另名檢察官蒞庭也不妥。

彭坤業去年3月接到台大法律系同學邱太三的電話，約定翌日晚餐，邱當時表示是以「國安諮詢」名義和他談話，聊到參審、陪審等司法改革議題。餐會結束之際，邱提到壢新醫院院長張煥禎的逃漏稅案「公訴檢察官一開始同意要認罪協商，後來又反悔」，認為出爾反爾嚴重影響司法公信力。

檢察官 邱太三 司法改革

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