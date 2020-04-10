聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝寒冰指欺騙氣爆災民 陳菊求償3百萬並道歉今敗訴
總統府秘書長陳菊認為政論名嘴謝寒冰指她擔任高雄市長時處理氣爆案騙災民接受代位求償，且官邸電費每月12萬元等說法不實在，自訴謝寒冰加重誹謗罪，一審判無罪，案件上訴中；民事部分，陳菊向謝寒冰求償300萬元並登報道歉，台北地方法院今判陳菊敗訴，謝寒冰免賠，可上訴。
陳菊認為，謝寒冰2019年1月28日中天電視台「新聞龍捲風」政論節目中，指陳菊擔任高雄市長時期的官邸電費，2個月花納稅人的錢12萬元，之後被爆料電費就驟降為5、6萬元等，另說高雄氣爆事件的善後事宜，有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償計畫，以論件計酬處理來訴訟案，實則訴訟標案都公開採購，以勞務方式發包，一次性處理，犯加重誹謗罪。
謝寒冰否認犯罪，認為高雄市長的施政作為是可受公評事項，台北地院一審判無罪，案件上訴二審審理中。民事部分，陳菊向謝寒冰求償300萬元，並在四大報登報道歉，今天判決結果出爐，台北地院駁回陳菊的請求，判謝寒冰免賠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言