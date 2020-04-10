爭取李唯楓代言酬勞 經紀公司前員工挨告獲不起訴

藝人李唯楓在2018年代言天璽生技公司產品，演出酬勞3萬多元透過業主直接支付給他，事後，經紀公司大聲娛樂的王姓離職員工卻被公司控告涉業務侵占罪。台北地檢署調查後，查無王女侵占款項事證，依罪嫌不足，今給予她不起訴處分。

李唯楓16歲時參加華岡藝校招生考試，演唱陶喆〈找自己〉被大聲音樂相中簽約並開始進行培訓。他也以「可樂」為暱稱參與談話節目《大學生了沒》錄影，擔任固定班底將近三年時間。2012年間正式發行第一張專輯《渴了》。

2018年間，李唯楓代言天璽生技公司產品，最初條件是天璽僅提供產品，無須支付藝人酬勞。不過，安排表演場次及交通的時任大聲娛樂王姓女員工向天璽爭取酬勞，因此達成決定給付3萬3000元。

王女離職後，大聲娛樂認為代言酬勞是直接交給李，沒有先進帳公司，再透過公司轉發給李，因此控告王女涉業務侵占罪。檢方查出，天璽最初代言條件是沒有藝人酬勞，而「大聲娛樂」願意接案。

檢方認為，李的酬勞是王女向業者爭取，款項由業者直接給付藝人，且酬勞金額相符，查無任何侵占款項事證，今給予王女不起訴處分。