受贈800萬拒繳稅挨罰67萬 女名下存款僅500元被管收

最近防疫商品熱賣，不少商品都以抗新冠肺炎大打廣告，北市衛生局3月開罰1件乾洗手、2件口罩商品廣告，網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰公司的「抗菌乾洗手凝露」廣告就被開罰60萬元；有北市議員也發現很多市售的酒精、乾洗手，成分不明，甚至還有對皮膚刺激性的「異丙醇」，也被拿來當乾洗手。

2020-04-10 00:26