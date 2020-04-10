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受贈800萬拒繳稅挨罰67萬 女名下存款僅500元被管收
鄧姓女子的母親4年多前贈與800多萬元的徵收補償費給她，超過當年度贈與稅免稅額未申報，經國稅局補課贈與稅並處1倍金額的罰鍰，因鄧母名下無財產，依規定向受贈人女兒課徵67萬多元遭拒，經移送行政執行署台南分署強制執行，名下存款僅剩500多元，鄧女稱該款項已用於清償債務等，卻無法提供相關支出證明，昨晚移送台南地院裁定管收。
台南分署指出，鄧女滯欠2015年度贈與稅，逾期不履行，經南區國稅局佳里稽徵所移送台南分署強制執行，尚欠67多萬元拒絕繳納。
行政執行官劉惠仁調查發現，鄧女有投保3筆壽險，解約金約180萬多元，其中2筆壽險的投保日即為受贈與當日，執行官要求鄧女辦理部分解約，以清償本件贈與稅，她表示，將留作與鄧母的生活費，拒絕配合。
另執行官詢問受贈金錢去向，鄧女僅泛稱用於清償債務、家人醫藥費、生活費等，卻無法提出相關證明資料佐證。
鄧女昨天到台南分署說明，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」的管收事由，當場留置鄧女，並將她移送台南地方法院聲請管收，法官晚間裁定管收，並解送台南看守所附設管收所。
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